Prezydent USA Donald Trump pogratulował męskiej reprezentacji tego kraju w hokeju na lodzie zdobycia złotego medalu zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie. Oficjalne konto Białego Domu opublikowało natomiast grafikę przedstawiającą amerykańskiego orła duszącego berniklę kanadyjską.

W spotkaniu odwiecznych rywali, które było ostatnim sportowym akcentem tegorocznych igrzysk, Amerykanie pokonali Kanadyjczyków 2:1 po dogrywce.

Gratulacje dla naszego wspaniałego zespołu hokejowego USA. ZDOBYLI ZŁOTO. WOW!

— napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

CO ZA MECZ!

— dodał w kolejnym wpisie.

WIELE WYGRANYCH!!!

— napisał w następnym. W podobny sposób na triumf hokeistów zareagował szef dyplomacji USA Marco Rubio: „USA! USA! USA!”.

Wymowna grafika na koncie X Białego Domu

Pierwsze od 1980 r. złoto amerykańskich hokeistów świętował też Biały Dom. Oficjalne konto na platformie X wstawiło zdjęcie bielika amerykańskiego przyciskającego do lodu berniklę kanadyjską (ang. Canada goose). Była to odpowiedź na ubiegłoroczny wpis ówczesnego premiera Kanady Justina Trudeau po zwycięstwie Kanady nad USA w finale Pucharu Czterech Narodów.

Nie możecie zabrać nam naszego kraju - i nie możecie zabrać naszej gry

— napisał wtedy Trudeau, czyniąc aluzję do wyrażanych przez Trumpa dążeń do przyłączenia Kanady do USA.

Tu chodzi o nasz kraj. Kocham USA”

Na kontach Białego Domu zamieszczono również nagranie przedstawiające zwycięskiego gola zdobytego w dogrywce finału z Kanadą przez Jacka Hughesa z dopiskiem „USA!”, a także również pomeczowy komentarz samego bohatera meczu.

Jesteśmy USA, jesteśmy tak dumni z bycia Amerykanami. Tu chodzi o nasz kraj. Kocham USA

— powiedział gracz New Jersey Devils.

Według włoskich mediów prezydent USA rozważał pierwotnie przyjazd na finał i zakończenie igrzysk do Włoch, lecz ostatecznie zrezygnował z tego planu.

Premier Kanady Mark Carney zareagował na porażkę reprezentacji gratulacjami za zdobycie srebrnego medalu.

Wasz kraj jest z was dumny

— zapewnił.

Pierwsze złoto amerykańskich hokeistów od 1980 r.

Historyczny wymiar zwycięstwa ekipy z USA podkreśliła w relacjach amerykańska prasa. Przypomniano, że jest to pierwsze złoto hokeistów od „cudu na lodzie” z 1980 r., kiedy zespół złożony z zawodników-amatorów pokonał faworyzowaną reprezentację ZSRR w Lake Placid.

Susza się skończyła, a bogata historia amerykańskiego hokeja ma nowy, złoty rozdział

— skomentował „Washington Post”. Dziennik podkreślił też, że zwycięstwo USA to w dużej mierze zasługa bramkarza Connora Hellebuycka - na co dzień gracza kanadyjskiego Winnipeg Jets - który obronił aż 42 strzały i wpuścił tylko jedną bramkę.

Kapitan drużyny z 1980 r. Mike Eruzione przyznał, że od ich zwycięstwa minęło „sporo czasu”.

A ci goście są o wiele lepsi, niż my byliśmy

— dodał, cytowany przez „Wall Street Journal”.

Dziennik zaznaczył, że najbardziej „szalonym” aspektem meczu finałowego przeciwko Kanadzie było nie tyle samo zwycięstwo USA, co fakt, że nie było ono sensacją z uwagi na siłę reprezentacji USA złożonej z gwiazd NHL.

Zanim pierwszy krążek spadł we Włoszech, przesłanie ze Stanów Zjednoczonych było jasne. Wszystko, co nie byłoby złotem, byłoby porażką

— napisał „WSJ”.

„New York Times” podkreślił wykonany przez amerykańskich zawodników gest upamiętniający byłego reprezentanta kraju Johnny’ego Gaudreau, który wraz z bratem zginął potrącony przez samochód w 2024 roku. Reprezentanci zaprosili na lód dwójkę dzieci Gaudreau oraz pozowali do zdjęć z jego koszulką.

Adam Stankiewicz/PAP

