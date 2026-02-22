WIDEO

Kolejny głos z Niemiec za federalizacją UE? Weber w ZDF: Musimy przygotować się na Bardellę we Francji i Kaczyńskiego w Polsce

Manfred Weber, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, w czwartek 19 lutego w programie publicystycznym na antenie niemieckiej ZDF wyraził nadzieję, że Europa w kwestiach obronności ma dziś taką siłę i determinację do ścisłej integracji, jak Helmut Kohl i Francoi Mitterand w czasach wprowadzania waluty euro. Jego zdaniem, pozwoli to na… „przygotowanie się na scenariusze, w których Bardella zostanie prezydentem Francji, a Kaczyński powróci do władzy w Polsce”.

Manfred Weber to niemiecki europoseł, który niejednokrotnie wypowiadał się na temat sytuacji politycznej w Polsce, wyraźnie popierając premiera Donalda Tuska i jego ekipę. Trudno dziwić się temu o tyle, że Weber jest przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. Niejednokrotnie Weber jawił się również jako zwolennik głębszej federalizacji Europy. Podczas debaty PE we wrześniu 2025 r. stwierdził, że suwerenność narodów UE to „ułuda” i „wioska potiomkinowska”, a „nacjonaliści” chcą zmienić „Europę w kolonię Doliny Krzemowej i Waszyngtonu, a nawet - co gorsza - Moskwy”.

Weber mówi o Bardelli i prezesie PiS

Tym razem za głębszą integracją - tak jak kiedyś w sprawie wspólnej waluty europejskiej, tak dziś - w kwestii obronności - Weber opowiedział się w publicystycznym programie niemieckiej dziennikarki Maybrit Illner na antenie ZDF.

Czy skoro Niemcy „budują największą armię lądową”, a jednocześnie AfD odnotowuje w sondażach poparcie powyżej 20 czy nawet dochodzące do 30 procent, Europa powinna się obawiać? Nad tym zastanawiał się Weber.

Mam nadzieję, że teraz mamy siłę, podobnie jak Kohl i Mitterand w przypadku euro, by powiedzieć: stworzymy Europą (…) tak ściśle zintegrowaną, że przetrwa nadchodzące burze. Potrzebujemy teraz takiego samego myślenia w kwestiiach militarnych

— ocenił.

Nie dosyć na tym! W rozmowie pojawił się bowiem „polski wątek”.

Musimy przygotować się na scenariusze, w których Bardella zostanie prezydentem Francji, a Kaczyński wróci do władzy w Polsce. Musimy przygotować się na te scenariusze już teraz, a to oznacza, że musimy mieć siłę, by myśleć o Europie z rozmachem, myśleć historycznie

— podkreślił przewodniczący EPL.

Czyli „musimy stworzyć europejskie ‘superpaństwo’, zanim PiS wróci w Polsce do władzy”? Niesamowicie „ambitny” plan.

ZDF/brusselssignal.eu/Joanna Jaszczuk

