Manfred Weber, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, w czwartek 19 lutego w programie publicystycznym na antenie niemieckiej ZDF wyraził nadzieję, że Europa w kwestiach obronności ma dziś taką siłę i determinację do ścisłej integracji, jak Helmut Kohl i Francoi Mitterand w czasach wprowadzania waluty euro. Jego zdaniem, pozwoli to na… „przygotowanie się na scenariusze, w których Bardella zostanie prezydentem Francji, a Kaczyński powróci do władzy w Polsce”.
Manfred Weber to niemiecki europoseł, który niejednokrotnie wypowiadał się na temat sytuacji politycznej w Polsce, wyraźnie popierając premiera Donalda Tuska i jego ekipę. Trudno dziwić się temu o tyle, że Weber jest przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. Niejednokrotnie Weber jawił się również jako zwolennik głębszej federalizacji Europy. Podczas debaty PE we wrześniu 2025 r. stwierdził, że suwerenność narodów UE to „ułuda” i „wioska potiomkinowska”, a „nacjonaliści” chcą zmienić „Europę w kolonię Doliny Krzemowej i Waszyngtonu, a nawet - co gorsza - Moskwy”.
Weber mówi o Bardelli i prezesie PiS
Tym razem za głębszą integracją - tak jak kiedyś w sprawie wspólnej waluty europejskiej, tak dziś - w kwestii obronności - Weber opowiedział się w publicystycznym programie niemieckiej dziennikarki Maybrit Illner na antenie ZDF.
Czy skoro Niemcy „budują największą armię lądową”, a jednocześnie AfD odnotowuje w sondażach poparcie powyżej 20 czy nawet dochodzące do 30 procent, Europa powinna się obawiać? Nad tym zastanawiał się Weber.
Mam nadzieję, że teraz mamy siłę, podobnie jak Kohl i Mitterand w przypadku euro, by powiedzieć: stworzymy Europą (…) tak ściśle zintegrowaną, że przetrwa nadchodzące burze. Potrzebujemy teraz takiego samego myślenia w kwestiiach militarnych
— ocenił.
Nie dosyć na tym! W rozmowie pojawił się bowiem „polski wątek”.
Musimy przygotować się na scenariusze, w których Bardella zostanie prezydentem Francji, a Kaczyński wróci do władzy w Polsce. Musimy przygotować się na te scenariusze już teraz, a to oznacza, że musimy mieć siłę, by myśleć o Europie z rozmachem, myśleć historycznie
— podkreślił przewodniczący EPL.
Czyli „musimy stworzyć europejskie ‘superpaństwo’, zanim PiS wróci w Polsce do władzy”? Niesamowicie „ambitny” plan.
ZDF/brusselssignal.eu/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753848-weber-w-zdf-musimy-przygotowac-sie-na-bardelle-i-kaczynskiego
