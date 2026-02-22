Uszkodzenie podmorskiego kabla światłowodowego spowodowało poważne zakłócenia w sieci komórkowej i internecie w graniczącym z Rosją regionie Finnmark w Norwegii – poinformował operator GlobalConnect. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
Do przerwania światłowodu doszło wczoraj rano, a awaria objęła zachodnią część regionu Finnmark. Część mieszkańców nie może wykonywać połączeń ani wysyłać SMS-ów. Przestały działać terminale płatnicze i stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Wyłączona jest część stacji bazowych.
Łączność alarmowa i system służb ratunkowych funkcjonują normalnie.
Policja wszczęła postępowanie
Policja wszczęła postępowanie sprawdzające okoliczności awarii, zastrzegając, że nie ma powodów, by uważać, że była ona wynikiem celowego działania.
Dotychczas nic nie wskazuje, by przerwanie kabla było wynikiem sabotażu
— przekazał serwisowi iFinnmark oficer dyżurny policji Theodor Weberg-Ellingsen.
GlobalConnect poinformował, że udało się ustalić, gdzie podmorski kabel został przerwany, jednak przyczyna awarii pozostaje nieznana. Do naprawy skierowano statek kablowy oraz wyspecjalizowaną załogę. Jeśli warunki pogodowe pozwolą, przywrócenie pełnej łączności planowane jest na wtorkowe popołudnie.
PAP/Mieszko Czarnecki/red.
