W położonej na Azorach bazie wojskowej Lajes wylądował największy amerykański samolot transportowy Lockheed G-5 Galaxy, przekazała portugalska telewizja Now, sugerując, że może on brać udział w przygotowywanej operacji uderzenia USA na Iran.
Mamy teraz w bazie Lajes na wyspie Terceira największą w ostatnich latach obecność amerykańskich wojsk
— przekazała w sobotę TV Now, bez podania liczby żołnierzy i samolotów USA.
Według portugalskich reporterów w ostatnich dniach do bazy Lajes mogło przybyć do 30 samolotów amerykańskich sił powietrznych. Wśród nich jest co najmniej piętnaście samolotów transportowych i tankujących Boeing KPC-46, samolot do transportu dużych ładunków wojskowych Boeing C-17, a także od kilku do kilkunastu myśliwców F-16. Ich liczba, jak donoszą lokalne media, jest trudna do oszacowania, gdyż myśliwce te „regularnie odlatują i przylatują do bazy Lajes”.
Dotychczas portugalski resort obrony i MSZ odmawiają komentarzy na temat zwiększonej obecności wojsk amerykańskich na azorskiej wyspie Terceira. Szacuje się, że od wtorku stacjonuje tam ponad 400 żołnierzy USA.
„Nie warto spekulować na ten temat”
Pytany przez media o zwiększoną obecność wojsk USA w Lajes prezydent Portugalii, Marcelo Rebelo de Sousa, stwierdził, że „nie warto spekulować na ten temat”. Dodał, że już kilka tygodni temu otrzymał od portugalskiego MSZ informację o planowanym zwiększeniu liczebności amerykańskich żołnierzy na Azorach.
Portugalscy komentatorzy twierdzą, że obecna sytuacja przypomina podobną operację Stanów Zjednoczonych z czerwca 2025 r., kiedy to, korzystając m.in. z bazy Lajes, USA zaatakowały obiekty nuklearne Iranu.
Wojska USA stacjonują na terytorium Portugalii nieprzerwanie od 1944 r., kiedy za sprawą Brytyjczyków korzystających z Lajes, pojawiły się na azorskiej wyspie Terceira w ostatnich miesiącach II wojny światowej.
Strategiczne położenie Azorów na Atlantyku i znajdujące się tam wojska amerykańskie okazały się w 1949 r. jednym z głównych argumentów za zaproszeniem Portugalii do współtworzenia NATO.
Obecność wojsk amerykańskich na Azorach reguluje amerykańsko-portugalska umowa z 1995 r., która przewiduje, że siły powietrzne USA mogą korzystać z bazy wojskowej Lajes do celów związanych z działaniem NATO.
Zgodnie z szacunkami z 2025 r. na Terceirze stacjonowało dotychczas 165 amerykańskich żołnierzy wspieranych przez 400 portugalskich pracowników bazy Lajes.
