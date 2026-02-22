Orbán uderza w UE. Chodzi o Rosję. "Napoleonowi i Hitlerowi się nie udało, a teraz Kaja Kallas... To błędna strategia"

  • Świat
  • opublikowano:
Premier Węgier Viktor Orban / autor: PAP/EPA/ZOLTAN FISCHER HANDOUT
Premier Węgier Viktor Orban / autor: PAP/EPA/ZOLTAN FISCHER HANDOUT

Na wiecu w Békéscsaba premier Węgier Viktor Orbán wykpił Kaję Kallas, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej. „Liczą, że Rosja zapłaci reparacje. Nie będę tego komentował, powiem tylko, że próbowali tego Napoleon i Hitler. Im się nie udało, a teraz Kaja Kallas… To błędna strategia, wiążąca się z ogromnymi ofiarami” – stwierdził.

Szef węgierskiego rządu sprzeciwia się unijnej pomocy dla Ukrainy w pełnoskalowej wojnie cztery lata temu rozpętanej przez Rosję. Swojej odmiennej od reszty krajów UE (także tych, które wcześniej przez lata robiły z reżimem Putina intratne biznesy) ocenie rosyjskiej agresji na Ukrainę dał tym razem wyraz na wiecu w Békéscsaba.

CZYTAJ TAKŻE: Tusk brnie w kłamstwa o PiS. „Orban zablokował pomoc dla Ukrainy, Kaczyński próbuje blokować SAFE”. Zareagował premier Węgier

Nie udało się Napoleonowi i Hitlerowi”

Orbán zasugerował, że Europa przekazuje Ukrainie środki na wojnę, mimo iż sama tych środków nie ma. Stąd, w ocenie premiera Węgier, zaciąganie pożyczek w międzynarodowych bankach i później „udzielanie ich Ukrainie w formie kredytu”.

Niech TISZA tak wygra wybory, jak Ukraińcy spłacą tę pożyczkę

— stwierdził w pewnym momencie szef rządu w Budapeszcie.

Liczą, że Rosja zapłaci reparacje. Nie będę tego komentował, powiem tylko, że próbowali tego Napoleon i Hitler. Im się nie udało, a teraz Kaja Kallas… To błędna strategia, wiążąca się z ogromnymi ofiarami

— przekonywał Viktor Orbán.

Czy jednak większymi niż w sytuacji, gdyby wojnę wygrała Rosja?

Podsumowanie

Na wiecu w Békéscsaba premier Węgier Viktor Orbán skrytykował unijną pomoc dla Ukrainy oraz wykpił wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Kaję Kallas. Zakwestionował pomysł reparacji, porównując go do nieudanych prób „złamania” Rosji przez Napoleona i Hitlera. Stwierdził też, że UE finansuje wsparcie dla Kijowa z pożyczek, na które jej nie stać, sugerując, że Ukraina może ich nie spłacić.

Wp.pl/Joanna Jaszczuk

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych