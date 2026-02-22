Na wiecu w Békéscsaba premier Węgier Viktor Orbán wykpił Kaję Kallas, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej. „Liczą, że Rosja zapłaci reparacje. Nie będę tego komentował, powiem tylko, że próbowali tego Napoleon i Hitler. Im się nie udało, a teraz Kaja Kallas… To błędna strategia, wiążąca się z ogromnymi ofiarami” – stwierdził.
Szef węgierskiego rządu sprzeciwia się unijnej pomocy dla Ukrainy w pełnoskalowej wojnie cztery lata temu rozpętanej przez Rosję. Swojej odmiennej od reszty krajów UE (także tych, które wcześniej przez lata robiły z reżimem Putina intratne biznesy) ocenie rosyjskiej agresji na Ukrainę dał tym razem wyraz na wiecu w Békéscsaba.
„Nie udało się Napoleonowi i Hitlerowi”
Orbán zasugerował, że Europa przekazuje Ukrainie środki na wojnę, mimo iż sama tych środków nie ma. Stąd, w ocenie premiera Węgier, zaciąganie pożyczek w międzynarodowych bankach i później „udzielanie ich Ukrainie w formie kredytu”.
Niech TISZA tak wygra wybory, jak Ukraińcy spłacą tę pożyczkę
— stwierdził w pewnym momencie szef rządu w Budapeszcie.
Liczą, że Rosja zapłaci reparacje. Nie będę tego komentował, powiem tylko, że próbowali tego Napoleon i Hitler. Im się nie udało, a teraz Kaja Kallas… To błędna strategia, wiążąca się z ogromnymi ofiarami
— przekonywał Viktor Orbán.
Czy jednak większymi niż w sytuacji, gdyby wojnę wygrała Rosja?
