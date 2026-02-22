WIDEO

Nocne eksplozje we Lwowie. Co najmniej jedna osoba nie żyje, a 15 znajduje się w szpitalu. "To był atak terrorystyczny"

Obraz miasta po przeprowadzonym ataku we Lwowie / autor: Lwowska Prokuratura Regionalna
Obraz miasta po przeprowadzonym ataku we Lwowie / autor: Lwowska Prokuratura Regionalna

Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował, że w nocy 22 lutego w centrum miasta doszło do zamachu terrorystycznego, w wyniku którego zginęła policjantka, hospitalizowano co najmniej 15 osób poszkodowanych.

Jak donoszą ukraińskie media, tej nocy we Lwowie słychać było co najmniej dwie potężne eksplozje. Alarm lotniczy nie został ogłoszony.

To był atak terrorystyczny”

Śledztwo prowadzone jest w sprawie „aktu terrorystycznego, który spowodował poważne konsekwencje”, poinformowała Lwowska Prokuratura Regionalna w kanale Telegram.

To był atak terrorystyczny. Obecnie 14 ofiar jest hospitalizowanych. Lekarze zapewniają wszelką niezbędną pomoc. Działają organy ścigania i wszystkie odpowiednie służby

— poinformował we wpisie w kanale Telegram mer Lwowa, Andrij Sadowy.

Według informacji operacyjnej (…) na numer 102 wpłynęło zgłoszenie o włamaniu do sklepu przy ul. Daniliszyna 20 we Lwowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia policyjnego patrolu doszło do wybuchu. Po przybyciu drugiej załogi nastąpiła kolejna eksplozja. Wstępnie ustalono, że zginęła 23-letnia policjantka. Uszkodzony jest samochód patrolowy, a także pojazd cywilny. Liczba poszkodowanych jest ustalana. Na miejsce zdarzenia skierowano karetki pogotowia ratunkowego, pracuje grupa śledcza. Prokuratorzy na miejscu ustalają dowody popełnienia przestępstwa

— czytamy w komunikacie Prokuratury Regionalnej, cytowanym przez portal „Interfax Ukraina”.

Wybuch przy centrum handlowym

Wcześniej poseł Lwowskiej Rady Miejskiej, Ihor Zinkiewicz, ujawnił, że do jednego z wybuchów doszło w pobliżu centrum handlowego „Magnus”.

Co dokładnie wybuchło, nie zostało jeszcze ustalone. Dużo wybitych okien, czuć zapach spalenizny

— powiedział poseł po pierwszym wybuchu.

Następnie doszło do drugiej eksplozji. Według Zinkiewicza wśród poszkodowanych są stróże prawa.

PAP/tt

