Trwa 1460. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Niedziela, 22 lutego 2026 r.
00:01: Dowódca armii ukraińskiej: Rosja w 2025 roku straciła więcej żołnierzy niż zwerbowała
Naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski powiedział francuskiemu dziennikowi „Le Monde”, że w 2025 roku armia rosyjska straciła więcej żołnierzy niż zwerbowała. W wywiadzie opublikowanym w sobotę tłumaczył, że mimo trudności na froncie sytuacja mogła być jeszcze gorsza.
Generał powiedział, że Rosja zdołała zmobilizować w 2025 roku 406 tys. ludzi, jej ale straty - żołnierze zabici i ranni - wyniosły w tym samym czasie 418 tysięcy. Wojskowy nie podał danych na temat strat ukraińskich.
Zapewnił, że Rosja latem 2025 roku chciała przeprowadzić „operację ofensywną na wielką skalę” i zagarnąć cały Donbas oraz obszary w regionach Ukrainy: zaporoskim, dniepropietrowskim i chersońskim. Chciała też - dodał - „stworzyć strefę buforową w regionach charkowskim i sumskim”. Nie zdołała jednak tego zrobić. Ukraina udaremniła te plany m.in. dzięki dwóm operacjom ukraińskim na pograniczu z Rosją.
Rosja pod koniec 2025 roku ogłaszała, że kontroluje Kupiańsk, ważny węzeł komunikacyjny w obwodzie charkowskim.
Mimo deklaracji gen. (Walerija) Gierasimowa (szefa rosyjskiego Sztabu Generalnego-PAP) i (przywódcy Rosji Władimira) Putina, 97 proc. Kupiańska jest obecnie pod kontrolą sił ukraińskich
— podkreślił Syrski.
Dodał, że Rosja „rzuciła wszystkie siły” do ataku na Pokrowsk w obwodzie donieckim, ale siły ukraińskie zdołały „zachować kontrolę nad częścią północną i ustabilizować front na zachodzie” aglomeracji.
Generał przekonywał, że ze względu na trwające rozmaite operacje nie można powiedzieć, że wojna znalazła się w impasie. Terytoria przechodzą z rąk do rąk, a wojna - jak mówił - „rozgrywa się we wszystkich sferach: na lądzie, w powietrzu i na morzu”. Jest więc „niemożliwe, by mówić wyłącznie o wojnie lądowej” - powiedział Syrski.
Wspomniał, że każda z armii używa codziennie od 6 tys. do 8 tys. dronów. Pod tym względem istnieje pewna równowaga, natomiast Rosja - jak przyznał - ma przewagę w powietrzu.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753800-relacja-1460-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.