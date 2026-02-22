Kolejny kraj z ograniczeniem korzystania z mediów społecznościowych? Niemiecka CDU jest za. "Dzieci wymagają ochrony"

Delegaci współrządzącej w Niemczech CDU opowiedzieli się wczoraj na zjeździe partyjnym w Stuttgarcie za wprowadzaniem w Niemczech zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 14. roku życia.

Uczestniczący w partyjnym zjeździe zwrócili się z apelem o wprowadzenie stosownych ograniczeń do rządu federalnego.

Pierwotny wniosek, przygotowany przez delegatów ze Szlezwiku-Holsztynu, przewidywał zakaz do 16. roku życia. Końcowo w Stuttgarcie przyjęto opcję kompromisową, do 14. roku życia.

W swojej propozycji CDU przewiduje grzywny dla platform społecznościowych, które nie wprowadzą systemów weryfikacji wieku. Sama deklaracja użytkownika, np. poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, ma nie być wystarczająca.

W partyjnej uchwale podkreślono, że CDU kieruje się „przekonaniem, iż dzieci i młodzież w przestrzeni cyfrowej wymagają szczególnej ochrony”.

Z punktu widzenia politycznego najważniejszym wydarzeniem dwudniowego zjazdu partyjnego CDU w Stuttgarcie był ponowny, trzeci już, wybór Friedricha Merza na przewodniczącego ugrupowania. Głosowanie to odbyło się w piątek i miało charakter formalny, gdyż kanclerz był jedynym kandydatem na to stanowisko.

W Stuttgarcie, po kilku latach nieobecności na partyjnych zjazdach i ku zaskoczeniu większości publicystów, pojawiła się była kanclerz Angela Merkel. Dawna wieloletnia liderka niemieckich chadeków została przyjęta przez delegatów długimi oklaskami.

