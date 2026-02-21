Południowo-zachodnią Słowację nawiedziło dzisiaj po południu trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3, choć wstępne doniesienia mówiły o sile 4,6. Obawy o stan zapory na Dunaju w Gabczikovie okazały się nieuzasadnione. Z rejonu nie ma doniesień o poszkodowanych.
Według danych Europejsko-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (Euro-Mediterranean Seismological Centre) wstrząsy zanotowano około godziny 13:44, a doszło do nich na głębokości 13 kilometrów. Epicentrum znajdowało się na granicy słowacko-węgierskiej w pobliżu Szamorina.
Wstrząsy były odczuwalne w Bratysławie, ale także w Trnawie i okolicach. Mieszkańcy na portalach społecznościowych pisali o krótkich, trwających kilka sekund drganiach budynków, o przesuwaniu się mebli lub brzęku naczyń.
Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3 zalicza się do słabych trzęsień. Takie wstrząsy są odczuwalne dla mieszkańców, ale zazwyczaj nie powodują poważniejszych szkód – twierdzą cytowani przez media eksperci.
Po sobotnim trzęsieniu nie odnotowano żadnych skutków dla życia i zdrowia mieszkańców. Gromadzone są informacje o szkodach materialnych. Według dotychczasowych informacji nie ma i nie są przewidywane wstrząsy wtórne.
Według eksperckich informacji trzęsienie ziemi nie miało żadnego wpływu na zaporę wodną Gabczikovo na Dunaju. Jest ona pod stałą kontrolą i nadzorem. Po trzęsieniu sprawdzono wszystkie obiekty i technologie – nie stwierdzono żadnych uszkodzeń ani zakłóceń w działaniu. Bezpieczeństwo i stabilność są nadal w pełni zapewnione – wyjaśniło przedsiębiorstwo zarządzające zaporą.
kk/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753796-trzesienie-ziemi-na-slowacji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.