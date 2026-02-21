Trzęsienie ziemi na Słowacji! Wstrząsy były odczuwalne w Bratysławie. Mieszkańcy pisali o drganiach budynków, czy przesuwaniu się mebli

autor: Fratria
Południowo-zachodnią Słowację nawiedziło dzisiaj po południu trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3, choć wstępne doniesienia mówiły o sile 4,6. Obawy o stan zapory na Dunaju w Gabczikovie okazały się nieuzasadnione. Z rejonu nie ma doniesień o poszkodowanych.

Według danych Europejsko-Śródziemnomorskiego Centrum Sejsmologicznego (Euro-Mediterranean Seismological Centre) wstrząsy zanotowano około godziny 13:44, a doszło do nich na głębokości 13 kilometrów. Epicentrum znajdowało się na granicy słowacko-węgierskiej w pobliżu Szamorina.

Wstrząsy były odczuwalne w Bratysławie, ale także w Trnawie i okolicach. Mieszkańcy na portalach społecznościowych pisali o krótkich, trwających kilka sekund drganiach budynków, o przesuwaniu się mebli lub brzęku naczyń.

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3 zalicza się do słabych trzęsień. Takie wstrząsy są odczuwalne dla mieszkańców, ale zazwyczaj nie powodują poważniejszych szkód – twierdzą cytowani przez media eksperci.

Po sobotnim trzęsieniu nie odnotowano żadnych skutków dla życia i zdrowia mieszkańców. Gromadzone są informacje o szkodach materialnych. Według dotychczasowych informacji nie ma i nie są przewidywane wstrząsy wtórne.

Według eksperckich informacji trzęsienie ziemi nie miało żadnego wpływu na zaporę wodną Gabczikovo na Dunaju. Jest ona pod stałą kontrolą i nadzorem. Po trzęsieniu sprawdzono wszystkie obiekty i technologie – nie stwierdzono żadnych uszkodzeń ani zakłóceń w działaniu. Bezpieczeństwo i stabilność są nadal w pełni zapewnione – wyjaśniło przedsiębiorstwo zarządzające zaporą.

kk/PAP

