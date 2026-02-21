Francuska policja oceniła, że w dzisiejszym marszu w Lyonie upamiętniającym prawicowego aktywistę Quentina Deranque’a wzięło udział 3200 osób. Organizatorzy podali nieco wyższą liczbę - 3500 uczestników. Zatrzymana została jedna osoba.
CZYTAJ WIĘCEJ: We Francji skatowali na śmierć prawicowego aktywistę. Usłyszeli zarzut umyślnego zabójstwa. Sprawcy związani ze skrajną lewicą
Demonstracja rozpoczęła się po godz. 15. Trzy godziny później uczestnicy zaczęli się rozchodzić. Organizatorzy zaapelowali, by uczestnicy marszu rozproszyli się w spokoju.
Pochód odbywał się pod hasłem: „sprawiedliwość dla Quentina”. W tłumie rozdawano ulotki z portretem Deranque’a na tle francuskich barw narodowych, podpisane: „Quentina zabiły bojówki Melenchona”.
Jean-Luc Melenchon to przywódca skrajnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona (LFI). Demonstranci skandowali hasła: „Antyfaszyści to zabójcy!” i „LFI - to wspólnicy!”.
O zabicie 23-letniego Deranque’a podejrzewani są członkowie skrajnie lewicowej grupy o nazwie Młoda Gwardia, zdelegalizowanej w 2025 roku. Śledczy nie ustalili bezpośredniego związku między LFI i wydarzeniami w Lyonie z 12 lutego. Śledztwem dotyczącym „współudziału poprzez podżeganie” objęty jest Jacques-Elle Favrot, asystent parlamentarny posła LFI, Raphaela Arnaulta.
Po śmierci Deranque’a pojawiły się wezwania pod adresem LFI o wyraźniejszą reakcję na zabójstwo i o to, by partia wyraźnie określiła swoje stanowisko wobec Młodej Gwardii. Pojawiały się również pytania o przyszłe relacje między skrajnie lewicową LFI i pozostałą, bardziej umiarkowaną lewicą.
