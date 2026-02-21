Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że podniesie z 10 do 15 proc. tymczasową globalną stawkę celną na towary importowane, po tym, jak Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych unieważnił większość taryf nałożonych przez Trumpa w 2025 r.
„…jako Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, ze skutkiem natychmiastowym podniosę z 10 proc. ogólnoświatowe cła na kraje, z których wiele od dziesięcioleci „okradało” Stany Zjednoczone bezkarnie (do czasu mojego pojawienia się!), do w pełni dozwolonego i prawnie przetestowanego poziomu 15 proc.
— napisał Trump na platformie Truth Social.
„W ciągu najbliższych kilku miesięcy administracja Trumpa określi i wprowadzi nowe, prawnie dopuszczalne cła, które będą kontynuacją naszego niezwykle skutecznego procesu Uczynienia Ameryki Ponownie Wielką – WIĘKSZĄ NIŻ KIEDYKOLWIEK WCZEŚNIEJ!!! Dziękuję za uwagę. Prezydent DONALD J. TRUMP”
— dodał.
Wczoraj Trump poinformował, że nałożył 10-proc. globalne cło. Dodał, że taryfy wejdą w życie „niemal natychmiast”. Decyzja Trumpa to reakcja na werdykt Sądu Najwyższego USA, który wcześniej w piątek unieważnił większość taryf nałożonych przez prezydenta USA w 2025 r.
PAP/mall
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753788-stanowcza-reakcja-trumpa-na-decyzje-sn-podniesie-cla-do-15-proc
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.