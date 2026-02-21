Stanowcza reakcja Trumpa na decyzję SN. Zapowiada podniesienie globalnych ceł z 10 na 15 proc. "Kraje okradały USA przez dekady!"

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że podniesie z 10 do 15 proc. tymczasową globalną stawkę celną na towary importowane, po tym, jak Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych unieważnił większość taryf nałożonych przez Trumpa w 2025 r.

„…jako Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, ze skutkiem natychmiastowym podniosę z 10 proc. ogólnoświatowe cła na kraje, z których wiele od dziesięcioleci „okradało” Stany Zjednoczone bezkarnie (do czasu mojego pojawienia się!), do w pełni dozwolonego i prawnie przetestowanego poziomu 15 proc.

— napisał Trump na platformie Truth Social.

„W ciągu najbliższych kilku miesięcy administracja Trumpa określi i wprowadzi nowe, prawnie dopuszczalne cła, które będą kontynuacją naszego niezwykle skutecznego procesu Uczynienia Ameryki Ponownie Wielką – WIĘKSZĄ NIŻ KIEDYKOLWIEK WCZEŚNIEJ!!! Dziękuję za uwagę. Prezydent DONALD J. TRUMP”

— dodał.

Wczoraj Trump poinformował, że nałożył 10-proc. globalne cło. Dodał, że taryfy wejdą w życie „niemal natychmiast”. Decyzja Trumpa to reakcja na werdykt Sądu Najwyższego USA, który wcześniej w piątek unieważnił większość taryf nałożonych przez prezydenta USA w 2025 r.

