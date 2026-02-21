Skandaliczna wypowiedź Merza. Odniósł się do II wojny światowej. Mularczyk pyta Sikorskiego: "Będzie wezwany ambasador Niemiec?"

Friedrich Merz / autor: PAP/EPA
Wojna na Ukrainie trwać będzie wkrótce już 4 lata. To dłużej niż II wojna światowa” - oświadczył Friedrich Merz podczas swojego wystąpienia na kongresie CDU w Stuttgarcie. Jego słowa szybko wywołały burzę w Polsce, ponieważ wynika z nich, że kanclerz nie uznaje napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. Arkadiusz Mularczyk spytał wprost szefa MSZ, Radosława Sikorskiego, czy zostanie wezwany ambasador Niemiec.

Mularczyk pyta Sikorskiego o dalsze kroki

II wojna światowa zaczęła się 1 września 1939 roku od niemieckiej agresji na Polskę. Pomijanie tego faktu i sprowadzanie jej do „czteroletniej wojny” brzmi jak echo narracji o „Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej”

— skomentował wypowiedź Friedricha Merza, europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

Historia nie zaczyna się w 1941 roku. A pakt Ribbentrop–Mołotow nie wyparował z podręczników. Czekamy na asertywną politykę wobec „moralnego lidera” Europy

— podkreślił.

Niemiecki przywódca, pomijając atak na Polskę we wrześniu 1939 r., wyliczył czas wojny podobnie jak robią to Rosjanie.

Mularczyk przypomniał więc o „Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej”, czyli określeniu propagandy radzieckiej, która ograniczała ramy czasowe wojny do dat 22 czerwca 1941, gdy Niemcy napadły na ZSRR, i 9 maja 1945 roku, czyli dnia przyjmowanego przez Związek Radziecki za datę kapitulacji Niemiec i zakończenia II wojny światowej.

Oburzenie internautów

Wypowiedź Merza oburzyła też wielu polskich komentatorów na platformie X.

(…) Innymi słowy - inwazja Niemiec na Polskę w 1939 roku częścią II wojny nie była. Kto wie - być może wesoły kanclerz w ogóle jej za wojnę nie uważa. W każdym jednak razie, zdaniem Merza, II wojna światowa ewidentnie rozpoczęła się dopiero w roku 1941 i zakończyła w roku 1945. Zgodnie ze starą, dobrą szkołą sowiecką. Z takimi po drugiej stronie Odry żyjemy…

— pisze na X „1 Star”

Jak to się nie nadaje na wezwanie do sprostowania przez MSZ, to ja już nie wiem, co się nadaje.

— zaznacza

To się ociera o kłamstwo oświęcimskie”

Oburzenia nie krył też znany komentator X, Zygfryd Czaban.

To się ociera o kłamstwo oświęcimskie. Skracanie wojny to pomniejszanie skali niemieckich zbrodni

— stwierdził.

I jest to oczywiście zamierzone, bo Niemcy robią z nas „naród sprawców”, a nie ofiarę jakiejś wojny.

— dodał.

Gorsze niż przejęzyczenie Obamy”

Według innego użytkownika platformy X wypowiedź niemieckiego kanclerza jest gorsza niż wypowiedź Baracka Obamy z 2012 r., który użył określenia „polski obóz śmierci”. Wtedy polskie MSZ po czasie zareagowało, a amerykański prezydent przeprosił potem za swoje słowa.

Ale to skandal. Gorszy niż przejęzyczenie Obamy w czasie wręczenia medalu pośmiertnie Karskiemu. Ale nie ma wątpliwości. Ten aktualny MSZ nie mrugnie okiem w tej sprawie.

— skomentował Marcin Wątrobiński.

CZYTAJ TEŻ: Merz płakał w synagodze, bo „nikt nie pomógł Żydom”. Dr Rożek: W Polsce wiele osób pomagało. Spotkała ich śmierć z rąk żołnierzy Wehrmachtu

oprac. Sławomir Cedzyński/X

