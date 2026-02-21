„Po 32 tygodniach spędzonych w szpitalu, kilku zatrzymaniach akcji serca i poczwórnej amputacji, Manjit Sangha, która przeżyła sepsę, w końcu wróciła do domu” - podaje portal BBC. Lekarze uważają, że choroba mogła zostać wywołana czymś tak niewinnym, jak polizanie przez psa niewielkiego skaleczenia lub zadrapania.
Sepsa to rzadka, ale poważna choroba, która pojawia się, gdy układ odpornościowy organizmu, który ma za zadanie zwalczać choroby i infekcje, zaczyna atakować własne tkanki i narządy. Każdego roku w Wielkiej Brytanii odnotowuje się około 50 000 zgonów związanych z sepsą.
„Trudno opisać to doświadczenie”
U osób dorosłych objawy mogą obejmować między innymi niewyraźną mowę, silne dreszcze lub bóle mięśni, ciężką duszność oraz plamiste lub przebarwione skóry.
Trudno opisać to doświadczenie
— powiedziała Manjit Sangha.
Utrata nóg i rąk w krótkim czasie to bardzo poważna sprawa. To bardzo poważna sytuacja, której nie należy lekceważyć
— wskazała kobieta.
„Umysł jest kompletnie rozbity”
Manjit Sangha, która przed chorobą pracowała siedem dni w tygodniu, w lipcu ubiegłego roku wróciła do domu w niedzielne popołudnie, czując się źle.
Następnego ranka była nieprzytomna. Jej ręce i stopy były lodowate, usta stały się fioletowe, a ona sama miała trudności z oddychaniem.
Umysł jest kompletnie rozbity. Myślisz sobie: Jak to się mogło stać w ciągu niecałych 24 godzin?
— powiedział jej mąż Kam Sangha.
W sobotę bawiła się z psem, w niedzielę poszła do pracy, a w poniedziałek wieczorem znalazła się w śpiączce.
Amputacja czterech kończyn
Serce Manjit Sangha zatrzymało się sześć razy podczas pobytu na oddziale intensywnej terapii w szpitalu New Cross Hospital w Wolverhampton.
Chirurdzy ze szpitala Russells Hall Hospital w sąsiednim Dudley musieli później amputować jej obie nogi poniżej kolan, a także obie ręce z powodu rozprzestrzeniania się choroby.
Była pracownica apteki straciła również śledzionę, walczyła z zapaleniem płuc i rozwinęły się u niej kamienie żółciowe, które, jak jej powiedziano, mogą wymagać dalszej operacji.
Nie wiedziałam, co się dzieje. Nie pamiętam nic z pierwszego miesiąca
— wyjaśniła.
To się może przydarzyć każdemu
— ostrzegła kobieta.
BBC/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753782-po-zabawie-z-psem-zapadla-na-sepse-amputowano-jej-rece-i-nogi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.