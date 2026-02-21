Śledztwo, które wstrząsnęło mieszkańcami Scandicci we Florencji, trwa. 18 lutego funkcjonariusze znaleźli ciało kobiety z odciętą głową w pobliżu opuszczonego budynku na terenie parku. Włoska policja aresztowała już mężczyznę podejrzanego o to brutalne morderstwo.
Ofiara była 44-letnią Niemką bez stałego miejsca zamieszkania. Z kolei sprawcą ma być 30-letni bezdomny Marokańczyk, który miał mieć na ubraniu liczne ślady krwi. Był on już wcześniej znany organom ścigania za przestępstwa narkotykowe, jednak nie został deportowany.
Według doniesień lokalnych mediów aresztowany mężczyzna ostatnio często odwiedzał ofiarę. Dzień przed znalezieniem ciała rzekomo nękał przechodnia, grożąc mu psem. TO samo zwierze zostało później znalezione w pobliżu ciała kobiety przez funkcjonariuszy, którzy przybyli na miejsce, aby zbadać makabryczne odkrycie.
Imigrant przebywa w szpitalu
Obecnie podejrzany przebywa w szpitalu po tym, jak 18 lutego znaleziono go w stanie pobudzenia i skierowano na leczenie psychiatryczne. W najbliższych dniach ma odbyć się przesłuchanie. W wyniku śledztwa zabezpieczono kilka przedmiotów, w tym maczetę i nóż pokryte śladami krwi, które zostały znalezione w bezpośrednim sąsiedztwie ciała zamordowanej kobiety.
Postępowanie prowadzi prokuratura we Florencji. Jej celem jest odtworzenie dokładnego przebiegu zdarzeń — od momentu, w którym ofiara była ostatni raz widziana, po ustalenie motywu i ewentualnych świadków.
ANSA/Nova News/La Milano/oprac. Natalia Wierzbicka
