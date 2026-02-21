Ogromna lawina zeszła w pobliżu narciarskiego kurortu w austriackim Tyrolu. Lokalna policja: Nie żyje obywatel Polski

Zdjęcie ilustracyjne; Lawina / autor: Pixabay/olenchic
Zdjęcie ilustracyjne; Lawina / autor: Pixabay/olenchic

Obywatel Polski poniósł śmierć w lawinie, która zeszła w pobliżu narciarskiego kurortu Sankt Anton am Arlberg w austriackim Tyrolu” - poinformowała lokalna policja. Łącznie w lawinach zginęło wczoraj w Austrii pięć osób.

Tragiczny bilans lawin

Zgodnie z komunikatem policji, ofiarami śmiertelnymi lawiny w pobliżu Sankt Anton am Arlberg są obywatel USA, Polak oraz Austriak.

Równocześnie na skutek lawiny jedna osoba zmarła w pobliżu Nauders, także w Tyrolu. Prócz tego jedna poniosła śmierć w Kloesterle w Vorarlbergu.

W Alpach w ostatnich dniach spadło sporo śniegu, utrzymuje się wysokie zagrożenie lawinowe. Od początku zimy na skutek osunięcia się śniegu w Austrii zginęło co najmniej 21 osób.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

