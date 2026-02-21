„Obywatel Polski poniósł śmierć w lawinie, która zeszła w pobliżu narciarskiego kurortu Sankt Anton am Arlberg w austriackim Tyrolu” - poinformowała lokalna policja. Łącznie w lawinach zginęło wczoraj w Austrii pięć osób.
Tragiczny bilans lawin
Zgodnie z komunikatem policji, ofiarami śmiertelnymi lawiny w pobliżu Sankt Anton am Arlberg są obywatel USA, Polak oraz Austriak.
Równocześnie na skutek lawiny jedna osoba zmarła w pobliżu Nauders, także w Tyrolu. Prócz tego jedna poniosła śmierć w Kloesterle w Vorarlbergu.
W Alpach w ostatnich dniach spadło sporo śniegu, utrzymuje się wysokie zagrożenie lawinowe. Od początku zimy na skutek osunięcia się śniegu w Austrii zginęło co najmniej 21 osób.
PAP
