Tragiczny finał przeszczepu serca u dwulatka. Wszystko przez fatalny błąd w transporcie organu. Domenico nie przeżył, trwa śledztwo

Zdjęcie ilustracyjne; Sala operacyjna / autor: Pixabay/sasint
Zdjęcie ilustracyjne; Sala operacyjna / autor: Pixabay/sasint

W szpitalu w Neapolu zmarł dziś dwuletni chłopiec, któremu w grudniu przeszczepiono uszkodzone w transporcie serce - podały włoskie media. Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną we Włoszech.

Dramatem małego Domenico żył przez ostatnie tygodnie cały kraj, a dochodzenie w tej sprawie wszczęły prokuratura i ministerstwo zdrowia.

Dziecko miało poważną wadę kardiologiczną, która wymagała przeszczepu serca. Transplantację przeprowadzono w grudniu 2025 roku w szpitalu w Neapolu, a chłopcu wszczepiono serce przywiezione z Bolzano na północy Włoch.

Chłopcu wszczepiono uszkodzone serce

Po operacji stan dziecka zaczął się pogarszać. W kolejnych tygodniach okazało się, że wszczepiono mu serce, które zostało uszkodzone w transporcie. Przewoziła je, jak się okazało, ekipa bez odpowiedniego wyszkolenia w niewłaściwym pojemniku, wyłożonym suchym lodem. Medycy uczestniczący w transporcie organu zostali objęci śledztwem.

W połowie lutego rozpoczęło się we Włoszech i za granicą poszukiwanie nowego serca dla chłopca. Był on na pierwszym miejscu listy transplantacyjnej. Jego stan zaczął się jednak raptownie pogarszać i według lekarzy uniemożliwiał ponowny przeszczep.

Dzień po tym, gdy matka chłopca przyznała w mediach, że nie ma już dla niego nadziei, chłopiec zmarł.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

