Trwa 1459. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Sobota, 21 lutego 2026 r.
18:17. Zełenski wzywa UE do nałożenia sankcji na usługi morskie wykorzystywane przez Rosję
Prezydent Wołodymyr Zełenski ma nadzieję, że kolejny pakiet sankcji UE obejmie usługi morskie dla statków wykorzystywanych przez Federację Rosyjską. - To może stać się istotną zachętą ze strony Europy, aby Rosja w końcu przeszła od wojny do dyplomacji, do prawdziwej dyplomacji. Wojna musi się skończyć- mówił Zełenski.
18:00. Ostrzał Konstantynówki
Rosyjskie wojska ostrzelały Konstantynówkę, nie żyje jedna kobieta - podał Ukrinform.
17:20. Johnson: Nie ma powodu, by nie wysłać na Ukrainę jednostek niebojowych
Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson uważa, że Europejczycy mogliby zademonstrować swoje zaangażowanie wobec Kijowa, wysyłając swoje wojska do jednego z „bezpiecznych” obszarów Ukrainy. Wyjaśnił, że ich misją nie będzie angażowanie się w walkę ani narażanie życia Europejczyków, lecz podkreślenie, że decyzja o zaproszeniu zagranicznych żołnierzy na terytorium Ukrainy zawsze należy do Ukrainy, a nie do Rosji. - Nie widzę logicznego powodu, dla którego nie moglibyśmy wysłać na Ukrainę niebojowych oddziałów lądowych, aby zademonstrować nasze poparcie, nasze konstytucyjne poparcie dla wolnej, niepodległej Ukrainy – powiedział były premier.
17:00. Rosjanie zniszczyli w Odessie zabytkowy budynek liceum
W wyniku nocnego ostrzału Odessy częściowo zniszczony został zabytkowy budynek Liceum Prawniczego - poinformował szef Departamentu Oświaty i Nauki Odeskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ołeksandr Łonczak. Na zdjęciach opublikowanych przez urzędnika widać, że zniszczeniu uległa część ścian budynku placówki, wybite zostały okna, a sufit został uszkodzony. Największe uszkodzenia są na drugim piętrze budynku. Żaden z pracowników nie odniósł obrażeń – w momencie uderzenia ochroniarz znajdował się w ukryciu - poinformował Łonczak.
16:15. Sztab Generalny: pociski Flamingo trafiły w rosyjskie przedsiębiorstwo przemysłu obronnego
Ukraińskie wojska rakietowe i artyleria uderzyły w nocy z piątku na sobotę pociskami manewrującymi FP-5 Flamingo w zakład zbrojeniowy w Wotkińsku w Rosji. „Na terenie obiektu odnotowano pożar. Trwa ustalanie skutków” - poinformował w serwisie Telegram Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Jak czytamy, „Zakład Wotkiński” odpowiada m.in. za produkcję międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM) RS-24 „Jars”, „Jars-S”, „Jars-M”, pocisków balistycznych R-30 „Buława” dla okrętów podwodnych projektu 955A „Boriej-A”, a także pocisków balistycznych typu 9M723-1 dla systemu operacyjno-taktycznego „Iskander-M” oraz 9-S-7760 dla lotniczego systemu rakietowego „Kindżał”.
Jednostki Sił Obrony Ukriany uderzyły także w Nieftegorski Zakład Przetwórstwa Gazu w obwodzie samarskim w Rosji, wykorzystywany do zabezpieczania potrzeb rosyjskiej armii. W okupowanym przez Rosję obwodzie donieckim trafiono również skład paliw i środków smarnych oraz warsztat produkcji i serwisowania bezzałogowych statków powietrznych.
17:01. Ukraińcy uszkodzili rosyjskie okręty?
Ukraińska armia podała, że udało jej się uszkodzić rosyjskie okręty patrolowe, samoloty i artylerię. Siły ukraińskie zaatakowały dwa rosyjskie okręty i dwa samoloty Be-12 na okupowanym Krymie.
15:50. Orban odpowiada Tuskowi: „Jestem odpowiedzialny za naród węgierski i za Węgry”
To odpowiedź na wcześniejszy wpis polskiego premiera. „Premier Orbán zablokował właśnie europejską pomoc dla Ukrainy, Kaczyński próbuje zablokować SAFE, czyli pieniądze na obronę i polski przemysł zbrojeniowy. Zgadnijcie, kto się cieszy” - napisał w serwisie X Donald Tusk.
„Drogi Donaldzie, jestem odpowiedzialny za naród węgierski i za Węgry. Jeśli ktoś im szkodzi, moim obowiązkiem jest ich bronić. Tak będzie i teraz. Dopóki prezydent Zełenski nie wznowi dostaw ropy, nie powinni oczekiwać od nas żadnego wsparcia” - odpowiedział Orban.
15:01. 75 starć na froncie
Od początku dnia Rosjanie atakowali 75 razy – wynika z informacji operacyjnej Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Najwięcej starć toczy się w kierunku Hulajpola. Siły obronne powstrzymują wroga, powodując mu znaczące straty – podał sztab. Jak napisano w komunikacie, trwają ostrzały terenów przygranicznych. Na terenie obwodu sumskiego i czernihowskiego Rosjanie zaatakowali kilka zaludnionych obszarów. Rosjanie przeprowadzili też atak lotniczy na Sumy.
14:15. Rosjanie atakują Myrnohrad i Pokrowsk
Wojska rosyjskie zintensyfikowały ostrzał i działania ofensywne na kierunku donieckim, w szczególności w celu okrążenia Myrnohradu i Pokrowska. Najtrudniejsza sytuacja panuje w okolicach miasta Rodyńskie i wsi Hryszyne - wynika z informacji zgrupowania „Wschód”.
14:10. Zełenski rozmawial z Rutte
„Omówiliśmy wszystkie kluczowe aspekty naszej pracy dyplomatycznej i cieszę się, że w wielu kwestiach nasze poglądy są zbieżne. Podzieliłem się informacjami na temat przygotowań do kolejnego formatu trójstronnego ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją, a także naszą wiedzą na temat możliwych zmian w stanowiskach stron. Omówiliśmy również sytuację energetyczną i potrzebę kontynuowania prac w ramach inicjatywy PURL. Jestem wdzięczny wszystkim krajom europejskim, które inwestują w naszą obronność za pośrednictwem PURL. Dziękuję, Marku, za Twoje wsparcie!” - napisał prezydent Ukraina na X.
13:40. Pistorius: Niemcy i sojusznicy dostarczą Ukrainie dodatkowe rakiety do systemów Patriot
Kilka krajów odpowiedziało na apel Niemiec i jest gotowych dostarczyć Ukrainie dodatkowe pociski przeciwlotnicze do systemów obrony powietrznej Patriot – poinformował niemiecki minister obrony Boris Pistorius podczas konferencji prasowej ministrów obrony państw E5. Berlin dostarczy pięć kolejnych pocisków tego typu. Dostawa tej amunicji wzmocni ukraińską obronę powietrzną w obliczu trwających ataków rosyjskich. - W zeszłym tygodniu w Brukseli zaproponowałem montaż określonej liczby pocisków PAC-3. Niemcy, mimo że dostarczyliśmy już sporo, dodają pięć kolejnych. Jesteśmy w trakcie tego procesu, niektóre kraje już zasygnalizowały gotowość. Czekamy na ostateczne potwierdzenia. Jestem jednak bardzo optymistycznie nastawiony – powiedział Pistorius. Boris Pistorius podkreślił, że dostawy zależą również od amerykańskich pozwoleń, ale Niemcy będą działać na rzecz szybszego rozwiązania tej kwestii.
13:05. Zełenski: Stopniowo odzyskujemy kontrolę
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla francuskiej agencji AFP powiedział, że wojska ukraińskie „pokonują trudności” na froncie, a armia rosyjska ponosi poważne porażki. Według niego Rosjanom nie udaje się osiągać swoich celów strategicznych, a ukraińscy żołnierze „stopniowo odzyskują kontrolę nad krajem”. Sukcesy te – jak zauważył prezydent Ukrainy – wynikają również z pogorszenia rosyjskiej łączności w wyniku wyłączenia terminali Starlink, które Rosjanie aktywnie wykorzystywali do sterowania i obsługi dronów.
12:42. Fico grozi Ukrainie wstrzymaniem dostaw energii
Premier Słowacji Robert Fico zagroził wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej do Ukrainy, jeżeli do poniedziałku nie zostaną wznowione dostawy ropy naftowej przez rurociąg „Przyjaźń”. Słowacja nie otrzymuje tą droga ropy od końca stycznia. Fico uważa, że Ukraina celowo wstrzymuje przesył.
12:01. Zełenski nałożył sankcje na 225 kapitanów „floty cieni” z 11 krajów
Prezydent Wołodymyr Zełenski nałożył sankcje na 225 kapitanów statków eksportujących rosyjskie produkty naftowe w ramach tzw. rosyjskiej „floty cieni” – poinformowała kancelaria prezydenta Ukrainy. Kapitanowie są obywatelami 11 różnych krajów, w tym Rosji, Indii i Filipin - dodano w komunikacie. „Monitoring sytuacji na Morzu Czarnym, Czerwonym i Bałtyckim wykazał, że kapitanowie ci kierowali statkami rosyjskiej floty cieni i transportowali ropę, omijając sankcje UE, G7 i innych państw” – poinformowano. Większość z tankowców jest już objęta sankcjami nałożonymi przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Szwajcarię, Kanadę, Australię i Nową Zelandię.
11:30. Rosjanie próbują otoczyć wojska ukraińskie w Myrnohradzie
„Wojska rosyjskie próbują otoczyć pozycje sił ukraińskich w Myrnohradzie i wyprzeć je z północnej części miasta. Stosują taktykę małych grup, lekki sprzęt i ataki bezzałogowe” – poinformował 7. Korpus Wojsk Powietrzno-Desantowych Sił Zbrojnych Ukrainy. W komunikacie dodano, że „pomimo przewagi liczebnej sił rosyjskich w ludziach i sprzęcie, spadochroniarze z 79. Brygady Spadochronowej 7. Korpusu Ukraińskich Sił Powietrznodesantowych nadal niszczą wroga i wykonują powierzone im zadania”.
11:00. Merz apeluje o zbudowania wspólnej strategii bezpieczeństwa
Podczas przemówienia na kongresie CDU w Stuttgarcie kanclerz Niemiec Friedrich Merz zadeklarował „niezłomną determinację Berlina w kontynuowaniu pomocy Ukrainie”. Szef rządu nazwał obecny reżim rosyjski zbrodniczym i podkreślił, że agresja Moskwy stanowi wyzwanie dla wartości całej Europy. Przypomniał, że naród ukraiński cierpiał w XX wieku bardziej niż wiele innych narodów na świecie, dlatego próby Moskwy, by zaprzeczyć prawu Ukrainy do istnienia, spotkają się ze stanowczym sprzeciwem ze strony Niemiec. Merz jest przekonany, że próby łagodnego wpływu na Władimira Putina jedynie zachęcają go do kolejnych ataków. - Ustępstwa nie tworzą pokoju. Tylko zachęcają agresora. Ci, którzy dziś wyznają „naiwny pacyfizm”, przyczyniają się do wojen jutra - powiedział Merz, zwracając się do delegatów kongresu CDU. Kończąc przemówienie, Merz wezwał europejskich przywódców do zbudowania wspólnej strategii bezpieczeństwa opartej na realizmie politycznym i ochronie suwerenności. Jego zdaniem Europa musi wzmocnić swój potencjał obronny, aby móc chronić własną wolność i dobrobyt w nowych realiach geopolitycznych.
10:20. Duże zniszczenia w elektrowni w obwodzie odeskim
Rosjanie zaatakowali w nocy elektrownię w obwodzie odeskim, doprowadzając do znacznych zniszczeń - poinformowała w sobotę firma energetyczna DTEK. Firma podała, że pracownicy elektrowni pracują nad usunięciem skutków awarii, ale „naprawa będzie trwała długo”. „Zrobimy wszystko, co możliwe, aby jak najszybciej usunąć skutki ataku” – zaznaczyła firma DTEK, nie podając jednak możliwego terminu zakończenia prac.
10:01. Ukraińcy zniszczyli w obwodzie zaporoskim rosyjską wyrzutnię Tornado-S
Ukraińskie wojsko zniszczyło rosyjską wieloprowadnicową wyrzutnię rakiet Tornado-S na stanowisku ogniowym w okupowanej części obwodu zaporoskiego – poinformował we wpisie w serwisie Telegram Robert „Magyar” Brovdi, dowódca Sił Systemów Bezzałogowych.
09:10. Dwie osoby ranne w ataku na Odessę
Dwie osoby zostały ranne w wyniku ataku rosyyjskich dronów na Odessę. Zniszczonych zostało co najmniej pięć prywatnych domów, czteropiętrowy budynek mieszkalny, kilka garaży i samochodów stanęło w płomieniach. W mieście częściowo zniszczone zostało liceum, a także magazyny firmy energetycznej – napisano w komunikacie administracji wojskowej obwodu odeskiego.
08:57. Rosyjskie straty wojenne
Od początku agresji na Ukrainę śmierć poniosło 1258890 rosyjskich żołnierzy.
08:56. ONZ: Krytyczna sytuacja kobiet na Ukrainie w czwartym roku wojny
Cztery lata prowadzonej na pełną skalę wojny doprowadziły kobiety w Ukrainie na skraj wytrzymałości – alarmują agendy humanitarne ONZ. Dotychczas potwierdzono śmierć ponad 5 tys. kobiet i dziewcząt, a tysiące odniosły rany.
Sytuację pogarszają masowe zniszczenia infrastruktury oraz zapowiadane cięcia finansowe, które mogą pozbawić dziesiątki tysięcy osób dostępu do kluczowych usług ratunkowych.
Sofia Calltorp, dyrektor ds. humanitarnych w UN Women – agencji ONZ zajmującej się równością płci i prawami kobiet – po wizycie w Ukrainie opisała dramatyczną codzienność rodzin pozbawionych ogrzewania, prądu i bezpiecznego schronienia. W wyniku celowych ataków Rosji zniszczonych zostało 65 proc. krajowych mocy wytwórczych energii elektrycznej.
Jak podał w piątek portal UN News, Calltorp podkreśliła, że przerwy w dostawach energii nie są jedynie problemem technicznym, lecz bezpośrednio uderzają w bezpieczeństwo i stabilność ekonomiczną kobiet. Przedłużające się zaciemnienia oraz paraliż transportu publicznego drastycznie ograniczają ich mobilność, zwiększając jednocześnie ryzyko wypadków oraz zagrożenie molestowaniem i przemocą w przestrzeni publicznej.
07:01. Ukraiński atak na rosyjską fabrykę pocisków balistycznych
Ukraińcy uderzyli w fabrykę, w której produkowane są m.in. pociski Iskander. Obiekt położony jest w miejscowości Wotkińsk.
00:01. Zełenski: Nasza armia wyzwoliła w ostatnich dniach 300 km kw. na południu kraju
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w wywiadzie dla agencji AFP, że armia ukraińska wyzwoliła w ostatnich dniach 300 km kw. na południu kraju. Zełenski podkreślił, że Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze od Stanów Zjednoczonych.
W wywiadzie, udzielonym na kilka dni przed czwartą rocznicą pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, Zełenski opowiedział o negocjacjach między Kijowem i Moskwą prowadzonych przy mediacji USA. Jak przypomina AFP, punktem spornym jest kwestia Donbasu, którego strata byłaby ogromnym kosztem politycznym i symbolicznym dla władz w Kijowie. Donbas pozostaje epicentrum walk, a w jego obronie zginęły dziesiątki tysięcy żołnierzy.
Amerykanie, tak jak i Rosjanie, mówią, że jeśli chcecie, by wojna zakończyła się jutro, to wychodźcie z Donbasu
— powiedział prezydent Ukrainy. Uznał, że USA wywierają większą presję na jego kraj, ponieważ Ukraina znajduje się w trudniejszej sytuacji. Jak tłumaczył, Waszyngton „widzi to jako rozwiązanie problemu”, podczas gdy dla Rosji byłby to sposób na „zajęcie Donbasu szybko i bez straty ludzi”.
Zełenski podkreślił, że chciałby najpierw otrzymać ze strony Waszyngtonu gwarancje bezpieczeństwa.
Potem możemy rozmawiać o kompromisie z Rosjanami, wychodząc z silniejszej pozycji, o jakimkolwiek kompromisie, w tym terytorialnym
— powiedział. Tłumaczył, że Kijów chce tych gwarancji, aby zapobiec kolejnej inwazji rosyjskiej. Podkreślił także, że każdemu wycofaniu się sił ukraińskich powinno towarzyszyć analogiczne wycofanie się Rosjan.
Zełenski stwierdził, że Ukraina chciałaby, aby w razie zawieszenia broni rozmieszczone zostały na jej terytorium siły międzynarodowe.
Chcielibyśmy, by był to kontyngent jak najbliżej linii frontu. Jest jasne, że nikt nie chce być na linii frontu
— powiedział.
Podkreślił, że Stany Zjednoczone nadal dostarczają Ukrainie informacje wywiadowcze „na tym samym poziomie, co wcześniej” i że Ukraina otrzymuje dane, o które prosi, od Francji i innych krajów europejskich. Zełenski wspomniał przy tym, że USA nie zawsze odpowiadały na wszystkie prośby Kijowa.
Wyjaśnił również, że Moskwa naciska na przeprowadzenie wyborów w jego kraju - mimo trwającej wojny - ponieważ uważa, że jest to sposób na odsunięcie go od władzy.
Nikt na Ukrainie nie chce wyborów podczas wojny. Wszyscy obawiają się, że efekt będzie niszczący, że społeczeństwo się podzieli
— powiedział Zełenski.
Zapewnił, że Ukraina nie przegrywa wojny.
Nie można powiedzieć, że przegrywamy wojnę. Na pewno nie jesteśmy w trakcie jej przegrywania. Pytanie brzmi, czy ją wygramy. Tak, to jest pytanie, ale takie, które ma bardzo wysoką cenę
— powiedział Zełenski.
red/PAP/Facebook/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753738-relacja-1459-dzien-wojny-na-ukrainie-atak-na-odesse
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.