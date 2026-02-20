Trwa 1459. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Sobota, 21 lutego 2026 r.
00:01. Zełenski: Nasza armia wyzwoliła w ostatnich dniach 300 km kw. na południu kraju
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w wywiadzie dla agencji AFP, że armia ukraińska wyzwoliła w ostatnich dniach 300 km kw. na południu kraju. Zełenski podkreślił, że Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze od Stanów Zjednoczonych.
W wywiadzie, udzielonym na kilka dni przed czwartą rocznicą pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, Zełenski opowiedział o negocjacjach między Kijowem i Moskwą prowadzonych przy mediacji USA. Jak przypomina AFP, punktem spornym jest kwestia Donbasu, którego strata byłaby ogromnym kosztem politycznym i symbolicznym dla władz w Kijowie. Donbas pozostaje epicentrum walk, a w jego obronie zginęły dziesiątki tysięcy żołnierzy.
Amerykanie, tak jak i Rosjanie, mówią, że jeśli chcecie, by wojna zakończyła się jutro, to wychodźcie z Donbasu
— powiedział prezydent Ukrainy. Uznał, że USA wywierają większą presję na jego kraj, ponieważ Ukraina znajduje się w trudniejszej sytuacji. Jak tłumaczył, Waszyngton „widzi to jako rozwiązanie problemu”, podczas gdy dla Rosji byłby to sposób na „zajęcie Donbasu szybko i bez straty ludzi”.
Zełenski podkreślił, że chciałby najpierw otrzymać ze strony Waszyngtonu gwarancje bezpieczeństwa.
Potem możemy rozmawiać o kompromisie z Rosjanami, wychodząc z silniejszej pozycji, o jakimkolwiek kompromisie, w tym terytorialnym
— powiedział. Tłumaczył, że Kijów chce tych gwarancji, aby zapobiec kolejnej inwazji rosyjskiej. Podkreślił także, że każdemu wycofaniu się sił ukraińskich powinno towarzyszyć analogiczne wycofanie się Rosjan.
Zełenski stwierdził, że Ukraina chciałaby, aby w razie zawieszenia broni rozmieszczone zostały na jej terytorium siły międzynarodowe.
Chcielibyśmy, by był to kontyngent jak najbliżej linii frontu. Jest jasne, że nikt nie chce być na linii frontu
— powiedział.
Podkreślił, że Stany Zjednoczone nadal dostarczają Ukrainie informacje wywiadowcze „na tym samym poziomie, co wcześniej” i że Ukraina otrzymuje dane, o które prosi, od Francji i innych krajów europejskich. Zełenski wspomniał przy tym, że USA nie zawsze odpowiadały na wszystkie prośby Kijowa.
Wyjaśnił również, że Moskwa naciska na przeprowadzenie wyborów w jego kraju - mimo trwającej wojny - ponieważ uważa, że jest to sposób na odsunięcie go od władzy.
Nikt na Ukrainie nie chce wyborów podczas wojny. Wszyscy obawiają się, że efekt będzie niszczący, że społeczeństwo się podzieli
— powiedział Zełenski.
Zapewnił, że Ukraina nie przegrywa wojny.
Nie można powiedzieć, że przegrywamy wojnę. Na pewno nie jesteśmy w trakcie jej przegrywania. Pytanie brzmi, czy ją wygramy. Tak, to jest pytanie, ale takie, które ma bardzo wysoką cenę
— powiedział Zełenski.
red/PAP/Facebook/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753738-relacja-1459-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.