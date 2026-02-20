Polska nadal finansuje działanie systemu Starlink w Ukrainie; przekazała też stronie ukraińskiej ponad 29 tys. terminali Starlink, co wniosło ogromny wkład w budowanie odporności naszego państwa - poinformowało ministerstwo cyfryzacji w Kijowie.
Polska jest naszym strategicznym i niezawodnym partnerem. Od początku pełnoskalowej wojny Polska przekazała ponad 29 tys. terminali Starlink i nadal finansowo wspiera ich działanie. To ogromny wkład we (wzmacnianie) odporności Ukrainy
— czytamy w komunikacie ministerstwa, opublikowanym na Telegramie.
Według resortu niezawodny internet to podstawa funkcjonowania państwa rozwiniętego pod względem technologii cyfrowych.
W czasie wojny na pełną skalę terminale Starlink umożliwiają szpitalom, szkołom, obiektom infrastruktury krytycznej oraz regionom przyfrontowym pozostawanie w łączności nawet podczas najcięższych blackoutów
— zaznaczył ukraiński resort.
Podziękowania dla polskich władz
Ministerstwo cyfryzacji wyraziło wdzięczność wicepremierowi i ministrowi cyfryzacji Polski Krzysztofowi Gawkowskiemu oraz całemu rządowi w Warszawie za „niezachwiane wsparcie, solidarność i otwartość na współpracę”.
Starlink, system satelitarny obsługiwany przez spółkę należącą do amerykańskiej firmy Space X, zarządzanej przez miliardera Elona Muska, ma kluczowe znaczenie dla ukraińskiej armii. Terminale zapewniają łączność, niezbędną m.in. do komunikacji na linii frontu i utrzymania niezakłóconego systemu dowodzenia.
tkwl/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753736-polska-przekazala-ukrainie-ponad-29-tys-starlinkow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.