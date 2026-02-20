Trump: Europa stała się woke, staje się miękka, ale nie dotyczy to wszystkich krajów. Spójrzcie na Polskę, poszła w drugą stronę

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA/ERIK S. LESSER
autor: PAP/EPA/ERIK S. LESSER

Europa stała się woke, ale nie dotyczy to wszystkich krajów: Węgry, Polska, Czechy i Słowacja poszły w drugą stronę - powiedział prezydent USA Donald Trump.

Chcę, żeby Europa się wzmocniła. Europa stała się woke. Europa jest nie do poznania

— oświadczył Trump na konferencji prasowej, odpowiadając na pytania o relacje z Europą w obliczu unieważnienia przez Sąd Najwyższy większości wprowadzonych przez niego ceł.

Tzw. woke culture, to kultura wzmacniania świadomości i wrażliwości społecznej, m.in. na kwestie rasowe i prawa mniejszości seksualnych (od ang. woke - przebudzony).

Europa musi być silna, a one staje się miękka”

Trump zaznaczył, że nie dotyczy to wszystkich krajów.

Spójrzcie na Węgry, na Polskę, Czechy, Słowację… Są kraje, które poszły zupełnie w drugą stronę

— dodał.

Ale Europa musi być silna, a one staje się miękka i nie do poznania. Jedziesz do niektórych krajów. Nie chcę mówić konkretnie, ale myślę, że wszyscy wiedzą, o czym mówię. I są one nie do poznania. Stają się przejęte przez ekologów. Wiatraki niszczą ich pola, piękne łąki i oceany. Płacą fortunę

— powiedział.

Europa musi zmądrzeć. Zabiją ją dwie rzeczy: energia i imigracja

— oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych.

tkwl/PAP

