Były książę Andrzej zostanie usunięty z linii sukcesji tronu? Brytyjski rząd ma rozważyć złożenie projektu ustawy w tej sprawie

Brytyjski rząd rozważy złożenie projektu ustawy, która usunęłaby byłego księcia Andrzeja z linii sukcesji do tronu - poinformowały BBC i Sky News. Młodszy brat Karola III, mimo że zostały mu odebrane wszystkie tytuły, nadal jest na liście sukcesji.

BBC i Sky News zaznaczają, że złożenie stosownego projektu ustawy mogłoby nastąpić dopiero po zakończeniu policyjnego śledztwa. Były książę Andrzej, obecnie znany jako Andrew Mountbatten-Windsor, został aresztowany 19 lutego pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego, ale po 11 godzinach został zwolniony na czas dalszego dochodzenia bez postawienia zarzutów.

Powodem aresztowania były podejrzenia, że w czasie, gdy był specjalnym wysłannikiem Wielkiej Brytanii ds. handlu przekazywał poufne informacje Jeffreyowi Epsteinowi, nieżyjącemu już amerykańskiemu finansiście i przestępcy seksualnemu.

Andrew Mountbatten-Windsor jesienią zeszłego roku pozbawiony został wszystkich tytułów, ale nadal pozostaje na ósmym miejscu na liście sukcesji do tron - za księciem Williamem, trójką jego dzieci, księciem Harrym i dwójką jego dzieci.

Ponieważ prawdopodobieństwo, że kiedykolwiek obejmie tron jest znikome, ewentualne usunięcie go z listy sukcesji - co wymaga ustawy parlamentu, a także konsultacji z pozostałymi 14 królestwami Wspólnoty - miałoby charakter bardziej symboliczny niż realnie znaczący.

Jednak jak wynika z opublikowanego dziś sondażu YouGov, zdecydowana większość Brytyjczyków popiera takie rozwiązanie. Za usunięciem byłego księcia z linii sukcesji opowiedziało się 82 proc. pytanych, przeciwko temu - 6 proc., a 12 proc. nie ma zdania.

Przeszukanie byłej rezydencji Andrzeja

Przeszukania byłej rezydencji byłego brytyjskiego księcia Andrzeja, obecnie znanego jako Andrew Mountbatten-Windsor, potrwają do poniedziałku - poinformowała w piątek po południu policja. Dzień wcześniej młodszy brat króla Karola III został aresztowany pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego.

Chodzi o Royal Lodge, 30-pokojową rezydencję na terenie Wielkiego Parku Windsorskiego, w której Andrzej mieszkał przez ponad 20 lat i z której wyprowadził się na początku lutego. Natomiast przeszukania w jego obecnym miejscu zamieszkania, Wood Farm Cottage, znacznie mniejszym domu na terenie wiejskiej posiadłości brytyjskich monarchów Sandringham, zakończyły się jeszcze 19 lutego.

