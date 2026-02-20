„Mogę powiedzieć, że rozważam ograniczony atak na Iran” - oświadczył prezydent USA Donald Trump. Odniósł się w ten sposób do doniesień „Wall Street Journal” o opcji ataku, który miałby skłonić Iran do zmiękczenia stanowiska negocjacyjnego.
Chyba mogę powiedzieć, że to rozważam
— stwierdził Trump w odpowiedzi na wykrzyczane pytanie przez dziennikarzy podczas śniadania z gubernatorami stanów w Białym Domu.
Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi, ale skomentował chwilę później z przekąsem, „co to jest za osoba, która pyta, czy rozważam atak?”
Ograniczony atak militarny na Iran
Zadane pytanie dotyczyło wczorajszych doniesień „WSJ” o tym, że Trump rozważa wstępny, ograniczony atak militarny na Iran, aby zmusić go do spełnienia żądań, dotyczących porozumienia na temat programu jądrowego. Byłby to pierwszy krok, mający na celu wywarcie presji na Teheran, aby zawarł porozumienie, ale nie doprowadziłby do ataku na pełną skalę, który mógłby sprowokować poważny odwet.
Według gazety Trump mógłby wydać taki rozkaz w ciągu najbliższych dni. Wczoraj podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Pokoju, prezydent podkreślił, że ma nadzieje na wypracowanie porozumienia z Iranem i że przekona się, czy jest to możliwe w ciągu 10 dni. Potem określił ten horyzont czasowy na 10-15 dni. Wcześniej rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała, że między stronami są bardzo duże rozbieżności.
Komentatorzy przypominali, że przed czerwcowym uderzeniem na instalacje jądrowe Iranu Trump zapowiadał podjęcie decyzji w ciągu dwóch tygodni, podczas gdy atak nastąpił trzy dni po tej zapowiedzi.
CZYTAJ WIĘCEJ: Porozumienie albo wojna. Co wybierze Iran? Co zrobią Amerykanie? „WSJ” o możliwych scenariuszach. „Zawrzemy porozumienie w ten albo inny sposób”
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753712-trump-moge-powiedziec-ze-rozwazam-ograniczony-atak-na-iran
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.