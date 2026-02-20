CDU ma dziś wybrać nowe władze partii. To pierwszy zjazd partyjny z udziałem Merza jako kanclerza, który w sondaż jest przez Niemców bardzo źle oceniany. „Świat porządkuje się na nowo, Europa znajduje się pod presją, a Niemcy są wzywane do większej odpowiedzialności” - obwieścił Merz w czasie swojego przemówienia. Długie owacje zebrała za to była kanclerz Angela Merkel, autorka polityki przychylnej putinowskiej Rosji w czasie rządów, której powstały gazociągi Nord Stream.
Otwierając zjazd chadeckiej CDU w Stuttgarcie, kanclerz Niemiec Friedrich Merz zaapelował o jedność w partii w okresie „porządkowania się świata na nowo”.
Gdy jesteśmy zjednoczeni, razem możemy osiągnąć wszystko
— powiedział przewodniczący CDU. Jego zdaniem taki sygnał powinien popłynąć z partyjnego zjazdu. Jeszce dziś delegaci wyłonią kierownictwo partii, w tym przewodniczącego. Wybór szefa ugrupowania będzie formalnością, bo Merz jest jedynym kandydatem na to stanowisko. W 2024 roku zdobył głosy blisko 90 proc. delegatów.
CZYTAJ TAKŻE: Kanclerz Merz „boi się bomby atomowej?”. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” stawia mu za przykład Karola Nawrockiego
Merz nie jest dobry
To pierwszy zjazd partyjny z udziałem Merza jako kanclerza. Odbywa się po 10 miesiącach jego rządzenia i w trakcie problemów sondażowych. Zgodnie z opublikowanym w tym tygodniu badaniem Instytutu Forsa 75 proc. Niemców nie jest zadowolonych z pracy szefa rządu. Koalicją z socjaldemokratami regularnie wstrząsają kryzysy, a frustrację wyrażają w CDU m.in. skrzydło liberalne partii i jej młodzieżówka.
W czasie zjazdu Merz nakreślił swoją wizję świata.
Świat porządkuje się na nowo, Europa znajduje się pod presją, a Niemcy są wzywane do większej odpowiedzialności
— oświadczył kanclerz Niemiec. Wśród wielkich zadań, z którymi musi zmierzyć się współrządząca w Niemczech CDU, wymienił: wzmocnienie gospodarki i bezpieczeństwa, utrzymanie stabilnego systemu socjalnego oraz zapewnienie jedności w społeczeństwie.
W sobotę delegaci będą debatować przede wszystkim nad programem CDU. Największa dyskusja w ostatnich dniach toczy się wokół propozycji wprowadzenia minimalnego wieku użytkowników serwisów społecznościowych.
CZYTAJ TAKŻE: W co gra kanclerz Niemiec? Friedrich Merz: „Stany Zjednoczone być może straciły roszczenia do światowego przywództwa”
Niemcy tęsknią za Merkel
Długie owacje delegatów CDU zebrała obecna na kongresie była szefowa rządu Angela Merkel.
W tym kontekście w niemieckich mediach trwa dyskusja o tym, co oznacza jej obecność w Stuttgarcie. W partyjnym zjeździe była wieloletnia liderka chadeków uczestniczy po raz pierwszy od trzech lat. Swoją nieobecność tłumaczyła wcześniej zasadą nieuczestniczenia w bieżących wydarzeniach politycznych. W Stuttgarcie Merkel, w przeszłości spierała się z Merzem i walczyła z nim o przywództwo wśród chadeków.
Merkel jest autorem wieloletniej polityki zbliżenia Niemiec i Europy do putinowskiej Rosji, w którą aktywnie włączył się rząd PO-PSL. To za jej kadencji powstały gazociągi Nord Stream, które dawały Moskwie stałe źródło dochodów na długo przed napaścią na Ukrainę. To także Merkel wywołała w Europie krysy migracyjny, otwierając granice Niemiec dla nielegalnych migrantów i łamiąc przy tym unijne prawo.
Zjazd zorganizowano w Stuttgarcie nieprzypadkowo. Za dwa tygodnie w Badenii-Wirtembergii, gdzie położone jest to miasto, odbędą się wybory do parlamentu tego kraju związkowego, pierwsze z serii pięciu landowych wyborów w tym roku.
CZYTAJ TAKŻE: Szokujące słowa Merza ws. Rosji. Prof. Nowak: Przestrzegałem przed tym scenariuszem. Teraz czekam, jak premier Tusk wznowi hasło „resetu”
Robert Knap/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753707-owacje-dla-merkel-na-zjezdzie-cdu-merz-o-nowej-roli-niemiec
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.