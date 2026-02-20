Norwegia ewakuowała część żołnierzy z Iraku i Jordanii. Dowództwo Norweskich Sił Zbrojnych poinformowało, że decyzję podjęto w związku z rosnącym ryzykiem wybuchu wojny między USA a Iranem.
Łącznie na misjach w Jordanii i Iraku do dziś przebywało ok. 60 żołnierzy. Część powróciła do Norwegii, pozostali zostali przeniesieni w bezpieczniejsze miejsca na Bliskim Wschodzie.
Współpracują nadal z partnerami koalicyjnymi tam, gdzie to możliwe
— poinformował w komunikacie podpułkownik Brynjar Stordal, rzecznik prasowy norweskiego Dowództwa Operacyjnego.
Wojsko nie ujawnia, ilu żołnierzy pozostało na Bliskim Wschodzie ani gdzie zostali rozmieszczeni. Norwegia uczestniczy w misji w Iraku od 2015 r. w ramach koalicji przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu. W ostatnich dniach napięcie na Bliskim Wschodzie wzrosło, gdy Iran zapowiedział zdecydowaną odpowiedź w razie ataku USA na cele związane z irańskim programem nuklearnym.
