Norwegia ewakuowała część żołnierzy z Iraku i Jordanii. Dowództwo Norweskich Sił Zbrojnych poinformowało, że decyzję podjęto w związku z rosnącym ryzykiem wybuchu wojny między USA a Iranem.

Łącznie na misjach w Jordanii i Iraku do dziś przebywało ok. 60 żołnierzy. Część powróciła do Norwegii, pozostali zostali przeniesieni w bezpieczniejsze miejsca na Bliskim Wschodzie.

Współpracują nadal z partnerami koalicyjnymi tam, gdzie to możliwe

— poinformował w komunikacie podpułkownik Brynjar Stordal, rzecznik prasowy norweskiego Dowództwa Operacyjnego.

Wojsko nie ujawnia, ilu żołnierzy pozostało na Bliskim Wschodzie ani gdzie zostali rozmieszczeni. Norwegia uczestniczy w misji w Iraku od 2015 r. w ramach koalicji przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu. W ostatnich dniach napięcie na Bliskim Wschodzie wzrosło, gdy Iran zapowiedział zdecydowaną odpowiedź w razie ataku USA na cele związane z irańskim programem nuklearnym.

