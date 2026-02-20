WIDEO

To nagranie podbija sieć! Doskonała zabawa prezydenta Argentyny i premiera Węgier na Radzie Pokoju. Były uściski, żarty i śpiew. WIDEO

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Prezydent Argentyny i premier Węgier. / autor: PAP/EPA
Prezydent Argentyny i premier Węgier. / autor: PAP/EPA

Pierwsze posiedzenie Rady Pokoju już za nami. Polska uczestniczyła w spotkaniu jako kraj-obserwator, a jej przedstawicielem był szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Hitem w sieci stało się natomiast nagrania, na którym widzimy śmiejących się prezydenta Argentyny i premiera Węgier.

CZYTAJ WIĘCEJ: Zakończyło się pierwsze posiedzenie Rady Pokoju. Na miejscu był Przydacz. „Status obserwatora przysłuży się Polsce”. Minister rozmawiał z Rubio

Na nagraniu, które szybko stało się bardzo popularne w mediach społecznościowych, widzimy prezydenta Javiera Milei i premiera Węgier Viktora Orbana. Argentyńczyk w jednym momencie przejmuje mikrofon i zaczyna śpiewać, jednocześnie obejmując Węgra. Jak widać atmosfera na posiedzeniu była bardzo dobra.

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

kk/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych