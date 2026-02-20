Pierwsze posiedzenie Rady Pokoju już za nami. Polska uczestniczyła w spotkaniu jako kraj-obserwator, a jej przedstawicielem był szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Hitem w sieci stało się natomiast nagrania, na którym widzimy śmiejących się prezydenta Argentyny i premiera Węgier.
Na nagraniu, które szybko stało się bardzo popularne w mediach społecznościowych, widzimy prezydenta Javiera Milei i premiera Węgier Viktora Orbana. Argentyńczyk w jednym momencie przejmuje mikrofon i zaczyna śpiewać, jednocześnie obejmując Węgra. Jak widać atmosfera na posiedzeniu była bardzo dobra.
