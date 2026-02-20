Trump zapowiedział publikację dokumentów na temat UFO. "Polecę ministrowi wojny i innym służbom, by rozpoczęły proces identyfikowania..."

autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że poleci zidentyfikowanie i ujawnienie rządowych dokumentów na temat życia pozaziemskiego, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych i UFO.

W związku z ogromnym zainteresowaniem polecę ministrowi wojny i innym odpowiednim ministerstwom i agencjom, by rozpoczęły proces identyfikowania i publikacji rządowych dokumentów na temat życia pozaziemskiego, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP) i niezidentyfikowanych obiektów latających (UFO), a także wszelkich innych informacji powiązanych z tymi niezwykle złożonymi, ale niebywale interesującymi i ważnymi kwestiami

— napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Wielki błąd” Obamy

Wcześniej tego dnia stwierdził, że mówiąc o istnieniu istot pozaziemskich, były prezydent Barack Obama ujawnił informacje niejawne i popełnił „wielki błąd”. Trump nie przesądził, czy kosmici istnieją, choć przyznał, że wierzy w to wiele osób.

W minioną sobotę Obama twierdząco odpowiedział na pytanie, czy kosmici istnieją naprawdę, choć dodał, że nie widział ich osobiście i że wbrew teoriom spiskowym nie są przetrzymywani w tajnej bazie wojskowej w Nevadzie. Potem wyjaśnił we wpisie na Instagramie, że mówił jedynie o wysokim statystycznym prawdopodobieństwie istnienia życia poza Ziemią i dodał, że nie ma żadnych dowodów na nawiązanie kontaktu z obcymi.

kk/PAP

