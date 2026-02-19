NA ŻYWO

RELACJA. 1458. dzień wojny na Ukrainie. Prezydent Donald Trump podjął decyzję o przedłużeniu o rok sankcji na Rosję

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Trwa 1458. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Piątek, 20 lutego 2026 r.

00:01. Trump podjął decyzję o przedłużeniu o rok sankcji na Rosję

Prezydent USA Donald Trump podjął decyzję o przedłużeniu o rok sankcji na Rosję w związku z jej agresją przeciwko Ukrainie - wynika z dokumentu zamieszczonego na stronie internetowej amerykańskiego Rejestru Federalnego.

Decyzja przedłuża obowiązywanie sankcji nałożonych w ramach prezydenckich rozporządzeniach w latach 2014, 2018 i 2022. W 2014 roku sankcje ogłoszono w związku z rosyjską aneksją i okupacją ukraińskiego Krymu oraz wykorzystaniem przez Rosję siły na terytorium Ukrainy.

Zakres restrykcji był następnie rozszerzany. Ogłoszone w 2022 r. retorsje związane były z uznaniem przez Rosję niepodległości regionów Ukrainy, tzw. Donieckiej Republiki Ludowej lub Ługańskiej Republiki Ludowej. Podkreślono, że było to sprzeczne z zobowiązaniami Rosji wynikającymi z porozumień mińskich i dodatkowo zagrażało pokojowi, stabilności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Dokument w sprawie przedłużenia sankcji, datowany na 18 lutego br., ma zostać oficjalnie opublikowany w Rejestrze Federalnym w piątek. Zaznaczono w nim, że rosyjskie działania, wymienione we wcześniejszych rozporządzeniach, wciąż stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej USA. Dlatego podjęto decyzję o tym, że nie mogą przestać obowiązywać z dniem 6 marca 2026 r. i będą przedłużone o rok.

red/PAP/Facebook/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych