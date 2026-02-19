Trwa 1458. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Piątek, 20 lutego 2026 r.
00:01. Trump podjął decyzję o przedłużeniu o rok sankcji na Rosję
Prezydent USA Donald Trump podjął decyzję o przedłużeniu o rok sankcji na Rosję w związku z jej agresją przeciwko Ukrainie - wynika z dokumentu zamieszczonego na stronie internetowej amerykańskiego Rejestru Federalnego.
Decyzja przedłuża obowiązywanie sankcji nałożonych w ramach prezydenckich rozporządzeniach w latach 2014, 2018 i 2022. W 2014 roku sankcje ogłoszono w związku z rosyjską aneksją i okupacją ukraińskiego Krymu oraz wykorzystaniem przez Rosję siły na terytorium Ukrainy.
Zakres restrykcji był następnie rozszerzany. Ogłoszone w 2022 r. retorsje związane były z uznaniem przez Rosję niepodległości regionów Ukrainy, tzw. Donieckiej Republiki Ludowej lub Ługańskiej Republiki Ludowej. Podkreślono, że było to sprzeczne z zobowiązaniami Rosji wynikającymi z porozumień mińskich i dodatkowo zagrażało pokojowi, stabilności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.
Dokument w sprawie przedłużenia sankcji, datowany na 18 lutego br., ma zostać oficjalnie opublikowany w Rejestrze Federalnym w piątek. Zaznaczono w nim, że rosyjskie działania, wymienione we wcześniejszych rozporządzeniach, wciąż stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej USA. Dlatego podjęto decyzję o tym, że nie mogą przestać obowiązywać z dniem 6 marca 2026 r. i będą przedłużone o rok.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753620-relacja-1458-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.