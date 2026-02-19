Prezydent USA Donald Trump powiedział dzisiaj, że aresztowanie byłego księcia Andrzeja jest bardzo przykre i złe dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Młodszy brat króla Wielkiej Brytanii Karola III został aresztowany w czwartek pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego.
Wielka szkoda. Uważam, że to bardzo przykre. Uważam, że to bardzo źle dla rodziny królewskiej
— powiedział prezydent USA. Dodał, że król Karol wkrótce ma przybyć do Stanów Zjednoczonych i nazwał go „fantastyczną” osobą.
Aresztowanie byłego księcia
Na aresztowanie byłego księcia zareagował też członek amerykańskiego Kongresu, Republikanin i współautor ustawy wymuszającej ujawnienie akt dotyczących Jeffreya Epsteina, Thomas Massie. Polityk napisał w serwisie X:
Teraz potrzebujemy SPRAWIEDLIWOŚCI w USA. Pora, by prokurator generalna Pam Bondi i szef FBI Kash Patel podjęli działania!
11 godzin na komisariacie
Stacja BBC powiadomiła dzisiaj wieczorem, że Andrew Mountbatten-Windsor opuścił po 11 godzinach komisariat policji. Wcześniej tego dnia policja regionu Dolina Tamizy poinformowała – nie podając personaliów byłego księcia - o aresztowaniu „mężczyzny z Norfolk w wieku sześćdziesięciu kilku lat pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego.
Zarzuty dotyczyły okresu, gdy ówczesny książę Yorku był specjalnym przedstawicielem Wielkiej Brytanii ds. handlu między 2001 a 2011 r.
Aresztowanie było pokłosiem opublikowania w USA pod koniec stycznia nowej transzy dokumentów ze śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina, nieżyjącego już amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego, który utrzymywał kontakty z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata i, jak się później okazało, zajmował się stręczycielstwem.
Wśród wielu dokumentów znalazły się też sugerujące, że brat Karola III przekazywał Epsteinowi poufne informacje.
