Były książę Andrzej spędził 11 godzin na komisariacie! Trump: Jego aresztowanie jest bardzo przykre i złe dla rodziny królewskiej

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Prezydent USA Donald Trump powiedział dzisiaj, że aresztowanie byłego księcia Andrzeja jest bardzo przykre i złe dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Młodszy brat króla Wielkiej Brytanii Karola III został aresztowany w czwartek pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego.

Wielka szkoda. Uważam, że to bardzo przykre. Uważam, że to bardzo źle dla rodziny królewskiej

— powiedział prezydent USA. Dodał, że król Karol wkrótce ma przybyć do Stanów Zjednoczonych i nazwał go „fantastyczną” osobą.

CZYTAJ WIĘCEJ:

- Były książę Andrzej został aresztowany. BBC: „Podejrzenie nadużycia władzy w związku z pełnieniem funkcji publicznej”

- Król Karol III o aresztowaniu byłego księcia Andrzeja: „Prawo musi być przestrzegane”. Głos zabrali także William i Kate

Aresztowanie byłego księcia

Na aresztowanie byłego księcia zareagował też członek amerykańskiego Kongresu, Republikanin i współautor ustawy wymuszającej ujawnienie akt dotyczących Jeffreya Epsteina, Thomas Massie. Polityk napisał w serwisie X:

Teraz potrzebujemy SPRAWIEDLIWOŚCI w USA. Pora, by prokurator generalna Pam Bondi i szef FBI Kash Patel podjęli działania!

11 godzin na komisariacie

Stacja BBC powiadomiła dzisiaj wieczorem, że Andrew Mountbatten-Windsor opuścił po 11 godzinach komisariat policji. Wcześniej tego dnia policja regionu Dolina Tamizy poinformowała – nie podając personaliów byłego księcia - o aresztowaniu „mężczyzny z Norfolk w wieku sześćdziesięciu kilku lat pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego.

Zarzuty dotyczyły okresu, gdy ówczesny książę Yorku był specjalnym przedstawicielem Wielkiej Brytanii ds. handlu między 2001 a 2011 r.

Aresztowanie było pokłosiem opublikowania w USA pod koniec stycznia nowej transzy dokumentów ze śledztwa w sprawie Jeffreya Epsteina, nieżyjącego już amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego, który utrzymywał kontakty z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata i, jak się później okazało, zajmował się stręczycielstwem.

Wśród wielu dokumentów znalazły się też sugerujące, że brat Karola III przekazywał Epsteinowi poufne informacje.

kk/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych