Premier Donald Tusk zaapelował dziś do Polaków przebywających w Iranie o pilne opuszczenie tego państwa oraz zaniechanie wyjazdów do niego. Rzecznik MSZ zapewnił z kolei, że polska ambasada w Iranie na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji, a na tę chwilę jej obsada nie jest zmniejszana. „Sytuacja coraz poważniejsza” - skomentował na portalu X Stanisław Żaryn, prezes Fundacji Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego.
Proszę natychmiast opuścić (…) Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju
— zwrócił się szef rządu do Polaków przebywających w tym państwie lub planujących wyjazd tam.
Później nie będzie już możliwości ewakuacji?
Podczas konferencji prasowej na poligonie w Zielonce szef rządu zaznaczył, że nie chce nikogo straszyć, ale możliwość „gorącego konfliktu” w Iranie jest bardzo realna. Dodał, że za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin „ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę”
Premier zaapelował o poważne potraktowanie tej prośby i ponownie podkreślił, że w sytuacji „gorącego konfliktu” nikt nie będzie w stanie zagwarantować polskim obywatelom możliwości ewakuacyjnych.
Dodał, że prośbę tę kieruje do Polaków także w imieniu szefa MSZ, wicepremiera Radosława Sikorskiego, który w czwartek rano kontaktował się z nim w tej sprawie.
Stanowisko polskiego MSZ
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreślił, że resort dyplomacji „podpisuje się” pod apelem premiera, aby wszyscy polscy obywatele, którzy jeszcze nie opuścili terytorium Iranu, zrobili to jak najszybciej. Przekazał dziennikarzom, że w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest obecnie troje polskich obywateli przebywających w Iranie długoterminowo.
Nasza placówka na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji i jest przygotowana na wszelkie możliwe scenariusze. Na tę chwilę nie zmniejszamy jej obsady osobowej
— zapewnił Wewiór.
Przypomniał też, że MSZ w ostatnim czasie wielokrotnie apelowało o opuszczenie Iranu i unikanie podróży do tego kraju.
W ostatnich tygodniach prezydent USA Donald Trump wielokrotnie groził Iranowi interwencją, w tym atakiem militarnym, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia w sprawie ograniczenia programu jądrowego tego kraju. USA wzmocniły obecność militarną na Bliskim Wschodzie, a Iran zapowiadał, że w przypadku agresji odpowie atakiem na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie.
Ostrzeżenia Tuska w brytyjskiej telewizji
Sytuacja coraz poważniejsza. Premier Donald Tusk zaapelował do Polaków w Iranie, by natychmiast opuścili kraj. Amerykanie właśnie kończą spektakularną operację logistyczną koncentrując duże siły na Bliskim Wschodzie. Potencjalny atak na Iran może się zacząć w najbliższych dniach
— skomentował na portalu X Stanisław Żaryn, prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Narodowego.
Donalda Tuska i jego ostrzeżenia dotyczące sytuacji w Iranie cytowała także (jako pilną wiadomość) brytyjska telewizja SkyNews.
Polski premier Donald Tusk przed chwilą powiedział, że wszyscy Polacy przebywający w Iranie powinni natychmiast opuścić kraj. Przekazał, że za kilka godzin może nie być już możliwości ewakuacji Polaków z Iranu. Donald Tusk apeluje do wszystkich obywateli Polski, aby jak najszybciej opuścili Iran. Oczywiście wynika to z faktu, że rozmowy między USA a Iranem w tym tygodniu dobiegły końca, a Stany Zjednoczone nadal utrzymują znaczącą obecność wojskową w regionie
— poinformował dziennikarz tej stacji.
Podsumowanie
Premier Donald Tusk zaapelował do Polaków przebywających w Iranie o natychmiastowe opuszczenie kraju i unikanie podróży w tamtym kierunku. Ostrzegł, że w razie „gorącego konfliktu” w najbliższych godzinach ewakuacja może stać się niemożliwa. MSZ popiera apel, zapewnia, że ambasada monitoruje sytuację i na razie nie zmniejsza obsady. W tle rośnie napięcie na linii USA–Iran, a eksperci ostrzegają przed możliwym atakiem w najbliższych dniach.
PAP/Sky News/X/oprac. Joanna Jaszczuk
