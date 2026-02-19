Brytyjska policja poinformowała o aresztowaniu byłego księcia Yorku, Andrzeja Mountbattena-Windsora. Do zatrzymania doszło dziś, czyli w 66. urodziny pozbawionego książęcego tytułu brata króla Karola III. Funkcjonariusze potwierdzili aresztowanie, ale nie ujawnili personaliów zatrzymanego. Wcześniej dziennik „Daily Telegraph” ujawnił, że do nowego domu byłego księcia podjechało sześć nieoznakowanych samochodów policyjnych.
Jak podaje BBC, zatrzymanie byłego księcia ma wynikać z podejrzenia nadużycia władzy w związku z pełnieniem funkcji publicznej.
Zatrzymany pozostaje w areszcie policyjnym
W ramach śledztwa zatrzymaliśmy dzisiaj (19 lutego) mężczyznę z Norfolk w wieku sześćdziesięciu kilku lat pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego i przeprowadzamy przeszukania pod adresami w Berkshire i Norfolk. Mężczyzna pozostaje obecnie w areszcie policyjnym
— napisała w wydanym oświadczeniu policja regionu Doliny Tamizy.
Brytyjska gazeta „The Independent” zauważa, że Andrzej obchodzi dziś 66. urodziny.
Starmer: Nikt nie jest ponad prawem
Brytyjski premier Keir Starmer, zapytany w rozmowie ze stacją BBC o to, czy Andrew Mountbatten-Windsor powinien dobrowolnie złożyć zeznania przed brytyjską policją, odparł:
Myślę, że to sprawa dla policji. Oni przeprowadzą własne dochodzenie, ale jedną z podstawowych zasad naszego systemu jest to, że wszyscy są równi wobec prawa i nikt nie stoi ponad prawem. To bardzo ważna zasada naszego kraju i musi mieć zastosowanie w tej sprawie tak samo, jak w każdej innej.
Zapewnił również, że jeśli posłowie będą chcieli przeprowadzić w Izbie Gmin debatę na temat związków byłego księcia z Epsteinem, on „nie będzie stawał na przeszkodzie”.
1 lutego premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ocenił, że pozbawiony tytułu książęcego brat króla Karola III powinien zeznawać przed komisją amerykańskiego Kongresu w związku ze sprawą wpływowego przestępcy seksualnego i finansisty Jeffreya Epsteina. W ocenie szefa brytyjskiego rządu, Andrzej Mountbatten-Windsor może posiadać cenne informacje. Tę opinię Starmer powtórzył dziś w rozmowie z BBC.
Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje, powinien zeznawać. Niezależnie od tego, czy jest to Andrew, czy ktoś inny, każdy, kto ma istotne informacje, powinien zgłosić się do odpowiedniej instytucji
— powiedział szef rządu w Londynie. Członkowie Kongresu zwrócili się o to byłego księcia w ubiegłym roku, jednak ten nie zareagował na ich prośbę.
Były książę a sprawa Epsteina
31 stycznia media - za dokumentami opublikowanymi przez Departament Sprawiedliwości USA - podawały, że Epstein w 2010 r. zaproponował ówczesnemu księciu Yorku Andrzejowi, że zapozna go z dwudziestokilkuletnią Rosjanką. W odpowiedzi były książę napisał, że byłby „zachwycony, gdyby mógł się z nią spotkać”. Poprosił o dodatkowe informacje o kobiecie i przekazanie jej kontaktu do niego. Epstein poinformował go wtedy, że kobieta ma 26 lat, pochodzi z Rosji; określił ją jako piękną i godną zaufania. Dodał, że przekazał jej adres e-mail Andrzeja. Z dokumentów nie wynika, czy były książę spotkał się z Rosjanką. Ujawniają one natomiast, że zaprosił potem Epsteina do Pałacu Buckingham.
Młodszy brat króla Karola III zaprzecza wszelkim stawianym mu zarzutom w związku ze znajomością z Epsteinem, które już wcześniej doprowadziły do tego, że najpierw zrezygnował z pełnienia obowiązków członka rodziny królewskiej, a w ubiegłym roku został pozbawiony wszystkich tytułów.
W nowo opublikowanych aktach z amerykańskiego śledztwa znajdują się dokumenty sugerujące, że w 2010 r. druga kobieta została wysłana przez Epsteina do Wielkiej Brytanii w celu seksualnego kontaktu z ówczesnym księciem, a także że jako specjalny przedstawiciel Wielkiej Brytanii ds. handlu przekazywał finansiście poufne informacje.
