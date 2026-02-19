Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen planuje w marcu złożyć wizytę na Grenlandii razem z kilkorgiem komisarzy, by ogłosić pakiet wsparcia dla tej wyspy - poinformowała agencja Bloomberga, powołując się na źródła.
Szczegóły dotyczące wizyty, w tym jej termin, są jeszcze dopracowywane i mogą się zmienić. Przewodnicząca KE przekazała, że UE pracuje nad pakietem wsparcia na rzecz arktycznego bezpieczeństwa i „ogromnego zwiększenia inwestycji europejskich” na wyspie.
Będziemy pracować z Grenlandią i Danią, by ustalić, w jaki sposób możemy jeszcze bardziej wesprzeć lokalną gospodarkę i infrastrukturę
– powiedziała von der Leyen w zeszłym miesiącu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.
Zwiększenie wsparcia dla Grenlandii
Jak zauważył Bloomberg, UE stopniowo zwiększa wsparcie dla Grenlandii w obszarach takich jak energetyka czy surowce. Bruksela planuje podwoić swoje wsparcie finansowe dla wyspy w ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE, począwszy od 2028 r., do ok. 530 milionów euro. W marcu 2024 roku przewodnicząca KE otworzyła w stolicy Grenlandii, Nuuk, biuro UE.
Wizyta szefowej KE na wyspie odbędzie się po tym, jak prezydent USA Donald Trump zagroził, że przejmie ją ze względów bezpieczeństwa, wykorzystując do tego przymus gospodarczy. Trump w zeszłym miesiącu wycofał się jednak ze swoich gróźb przejęcia Grenlandii po uzgodnieniu w Davos z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte rozwiązań ramowych, mających na celu zwiększenie obecności USA na wyspie. Następnie powołana została grupa robocza złożona z przedstawicieli Grenlandii, Danii i USA, która ma pracować nad amerykańskimi obawami dotyczącymi tego autonomicznego terytorium duńskiego.
PAP/Natalia Dziurdzińska/red
