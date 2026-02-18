NA ŻYWO

RELACJA. 1457. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski: kolejna tura negocjacji z Rosją odbędzie się również w Szwajcarii

1457. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA
1457. dzień wojny na Ukrainie / autor: PAP/EPA

Trwa 1457. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Czwartek, 19 lutego 2026 r.

00:01. Zełenski: kolejna tura negocjacji z Rosją odbędzie się również w Szwajcarii

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział w środę, że kolejna tura negocjacji z Rosją odbędzie się w Szwajcarii. W środę w Genewie zakończyła się runda trójstronnych rozmów Ukrainy, USA i Rosji o zakończeniu wojny. Ukraiński przywódca wyraził nadzieję, że rokowania będą kontynuowane jeszcze w lutym.

Chciałbym podkreślić, że kolejne spotkanie odbędzie się również w Szwajcarii

— powiedział Zełenski w wywiadzie dla brytyjskiego dziennikarza Piersa Morgana.

Wyraził także zadowolenie, że negocjacje zostały przeniesione do Europy. Dwie poprzednie rundy trójstronnych rozmów odbyły się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wcześniej w środę ukraiński przywódca zapowiedział, że liczy na kolejną turę negocjacji jeszcze w lutym.

