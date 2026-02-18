Trwa 1457. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Czwartek, 19 lutego 2026 r.
00:01. Zełenski: kolejna tura negocjacji z Rosją odbędzie się również w Szwajcarii
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział w środę, że kolejna tura negocjacji z Rosją odbędzie się w Szwajcarii. W środę w Genewie zakończyła się runda trójstronnych rozmów Ukrainy, USA i Rosji o zakończeniu wojny. Ukraiński przywódca wyraził nadzieję, że rokowania będą kontynuowane jeszcze w lutym.
Chciałbym podkreślić, że kolejne spotkanie odbędzie się również w Szwajcarii
— powiedział Zełenski w wywiadzie dla brytyjskiego dziennikarza Piersa Morgana.
Wyraził także zadowolenie, że negocjacje zostały przeniesione do Europy. Dwie poprzednie rundy trójstronnych rozmów odbyły się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Wcześniej w środę ukraiński przywódca zapowiedział, że liczy na kolejną turę negocjacji jeszcze w lutym.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753538-relacja-1457-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.