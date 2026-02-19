Mocne stanowisko Rady Praw Człowieka ONZ! Akta Epsteina? "Możliwość popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości"

Zarzuty zawarte w aktach sprawy amerykańskiego miliardera i seksualnego przestępcy Jeffreya Epsteina wskazują na możliwość popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości - ocenił panel niezależnych ekspertów, powołanych przez Radę Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Eksperci, cytowani przez agencję Reutera, zwrócili uwagę, że miliony dokumentów wskazują na istnienie globalnej organizacji o charakterze przestępczym, która dopuściła się czynów spełniających prawne kryterium zbrodni przeciwko ludzkości.

Skala, natura, systematyczność i transgraniczny zasięg tych okrucieństw wobec kobiet i dziewcząt są tak poważne, że wiele z nich może spełniać kryteria prawne zbrodni przeciwko ludzkości

— napisał w oświadczeniu zespół ekspertów.

Eksperci podkreślili, że z dokumentów sądowych sprawy Epsteina, udostępnionych przez ministerstwo sprawiedliwości USA wynika, że zbrodnie te zostały popełnione w kontekście suprematystycznych przekonań, rasizmu, korupcji i skrajnej mizoginii, a także komercjalizacji i dehumanizacji kobiet i dziewcząt z różnych stron świata.

Zdaniem ekspertów sposób udostępnienia akt sprawy doprowadził do ujawnienia poufnych informacji dotyczących ofiar Epsteina. Ponad 1200 ofiar zostało zidentyfikowanych w dokumentach, które do tej pory udostępniły władze USA.

W listopadzie ub.r. Kongres przyjął tzw. ustawę o przejrzystości akt Epsteina. Nakłada ona na ministerstwo sprawiedliwości USA obowiązek publikacji wszystkich niejawnych materiałów w formacie umożliwiającym ich łatwe wyszukiwanie oraz pobieranie. Choć termin minął 19 grudnia, resort udostępnił dokumenty dopiero w styczniu.

Jednorazowa publikacja danych

Ostatecznie nastąpiło to w ramach jednorazowej publikacji bazy danych. Mimo przygotowań do publikacji, miała liczne błędy i była niedostatecznie zanonimizowana, przez co początkowo zawierała m.in. nazwiska ofiar Epsteina.

Epstein został w 2008 r. skazany przez sąd stanowy na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich. W 2019 r. prokuratura federalna postawiła mu zarzuty handlu nieletnimi w celu wykorzystywania seksualnego. W tym samym roku popełnił samobójstwo w areszcie.

