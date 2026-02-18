Szef dyplomacji Węgier ogłosił, że jego rząd wstrzymuje dostawy oleju napędowego na Ukrainę. „Dostawy nie zostaną wznowione do czasu przywrócenia tranzytu ropy naftowej w kierunku Węgier rurociągiem Przyjaźń” - zastrzegł Péter Szijjártó.
MSZ Węgier: Zełenski robi to celowo
Jak zaznaczył węgierski minister, Wołodymyr Zełenski zdecydował się nie wznawiać tranzytu ropy naftowej z powodów politycznych.
Celowo naraża węgierskie dostawy energii na ryzyko, podczas gdy Węgry odgrywają kluczową rolę w bezpieczeństwie energetycznym Ukrainy. Znaczna część ukraińskiego importu gazu, energii elektrycznej i oleju napędowego trafia przez Węgry lub z Węgier.
— podkreślił szef wegierskiej dyplomacji.
Nie możemy oczekiwać, że zagwarantujemy bezpieczeństwo energetyczne innemu krajowi, podczas gdy nasze własne dostawy są zagrożone. Współpraca energetyczna musi być wzajemna i oparta na szacunku, a nie na presji
— dodał.
Budapeszt: To nie nasz wojna!
Już w sierpniu Węgry oficjalnie skarżyły się na ukraińskie ataki na rurociągiem Przyjaźń. Po jednym z kolejnych ataków, Péter Szijjártó stwierdził, że Ukraina chce w ten sposób wciągnąć Budapeszt w wojnę. Stąd szef węgierskiej dyplomacji nazywał ataki na rurociąg „skandalicznymi i niedopuszczalnymi”.
MSZ Ukrainy: Skargi kierujcie do swoich przyjaciół w Moskwie
Ukraińcy niewiele jednak robili sobie z narzekań rządu na Węgrzech.
Swoje skargi i groźby w sprawie dostaw rosyjskiej ropy naftowej dla Węgier kierujcie do przyjaciół w Moskwie
— oświadczył wówczas szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha, odpowiadając na pretensje szefa MSZ w Budapeszcie
CZYTAJ TEŻ: Węgrom odcięto dostawy! To efekt ukraińskiego ataku na rosyjski rurociąg. Szijjarto: Bruksela i Kijów próbują nas wciągnąć w wojnę
sc/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753525-wegrzy-mowia-dosc-wstrzymali-dostawy-ropy-na-ukraine
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.