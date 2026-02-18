Węgrzy mówią dość! Wstrzymują dostawy ropy na Ukrainę. Tranzyt paliwa ma wrócić, ale pod jednym warunkiem

Péter Szijjártó, szef węgierskiej dyplomacji / autor: PAP/EPA
Szef dyplomacji Węgier ogłosił, że jego rząd wstrzymuje dostawy oleju napędowego na Ukrainę. „Dostawy nie zostaną wznowione do czasu przywrócenia tranzytu ropy naftowej w kierunku Węgier rurociągiem Przyjaźń” - zastrzegł Péter Szijjártó.

MSZ Węgier: Zełenski robi to celowo

Jak zaznaczył węgierski minister, Wołodymyr Zełenski zdecydował się nie wznawiać tranzytu ropy naftowej z powodów politycznych.

Celowo naraża węgierskie dostawy energii na ryzyko, podczas gdy Węgry odgrywają kluczową rolę w bezpieczeństwie energetycznym Ukrainy. Znaczna część ukraińskiego importu gazu, energii elektrycznej i oleju napędowego trafia przez Węgry lub z Węgier.

— podkreślił szef wegierskiej dyplomacji.

Nie możemy oczekiwać, że zagwarantujemy bezpieczeństwo energetyczne innemu krajowi, podczas gdy nasze własne dostawy są zagrożone. Współpraca energetyczna musi być wzajemna i oparta na szacunku, a nie na presji

— dodał.

Budapeszt: To nie nasz wojna!

Już w sierpniu Węgry oficjalnie skarżyły się na ukraińskie ataki na rurociągiem Przyjaźń. Po jednym z kolejnych ataków, Péter Szijjártó stwierdził, że Ukraina chce w ten sposób wciągnąć Budapeszt w wojnę. Stąd szef węgierskiej dyplomacji nazywał ataki na rurociąg „skandalicznymi i niedopuszczalnymi”.

MSZ Ukrainy: Skargi kierujcie do swoich przyjaciół w Moskwie

Ukraińcy niewiele jednak robili sobie z narzekań rządu na Węgrzech.

Swoje skargi i groźby w sprawie dostaw rosyjskiej ropy naftowej dla Węgier kierujcie do przyjaciół w Moskwie

— oświadczył wówczas szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha, odpowiadając na pretensje szefa MSZ w Budapeszcie

