Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto ostrzegł przed możliwym „bezprecedensowym poziomem ingerencji w kwietniowe wybory osi Kijów-Bruksela-Berlin”, która - według niego - jest gotowa zrobić wszystko, by doprowadzić do zmiany władzy w kraju.
Dlaczego? Ponieważ Węgry, pod obecnym rządem, stoją na przeszkodzie ich najważniejszym celom: wciągnięciu całej Europy w wojnę, przekierowaniu europejskich funduszy na Ukrainę i przyjęciu Ukrainy do UE
— powiedział szef węgierskiej dyplomacji, cytowany przez agencję MTI.
Immunitet Magyara
Szijjarto stwierdził, że opozycyjna partia TISZA została „wystawiona do wyścigu” w tym właśnie celu, podkreślając, że jej lider,Peter Magyar, jest chroniony immunitetem Parlamentu Europejskiego.
Nie toczy się żadne postępowanie sądowe przeciwko liderowi partii TISZA na Węgrzech, ponieważ Parlament Europejski ochronił go immunitetem. Oczywiście, taka osoba nie będzie mogła odmówić tym, którzy trzymają jej los w swoich rękach
— ocenił Szijjarto.
Bruksela, Berlin i Kijów popierają Tiszę, ponieważ nie odrzuci ona ich żądań – wysłania Węgrów na wojnę, przekierowania węgierskich funduszy na Ukrainę, czy tez przyjęcia Ukrainy do UE
— ocenił polityk.
Sama TISZA kilkakrotnie zapowiedziała, że Budapeszt pod jej rządami nie wysłałby węgierskich żołnierzy na Ukrainę. Partia sprzeciwia się też przyspieszonej akcesji Kijowa do UE.
Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Większość niezależnych sondaży daje TISZY od kilku do kilkunastu punktów procentowych przewagi nad partią Fidesz premiera Viktora Orbana.
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
PAP/Jakub Bawołek/red
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753463-peter-szijjarto-ostrzega-ingerencja-w-wybory-osi-kijow-bruksela
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.