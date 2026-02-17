Uzbrojony mężczyzna zatrzymany przy Kapitolu. "Wysiadł z samochodu zaparkowanego nieopodal i zaczął biec w stronę Kongresu"

autor: PAP/EPA
Policja Kapitolu poinformowała o aresztowaniu w pobliżu siedziby Kongresu USA w Waszyngtonie uzbrojonego 18-latka. Mężczyzna ubrany w taktyczną kamizelkę biegł w stronę Kapitolu. Nie jest znany motyw jego zachowania.

18-latek uzbrojony w strzelbę wysiadł z samochodu zaparkowanego nieopodal Kapitolu i zaczął biec w stronę Kongresu - przekazała Policja Kapitolu na konferencji prasowej.

Mężczyzna zastosował się do poleceń funkcjonariuszy, którzy nakazali mu, by rzucił broń. 18-latek następnie położył się na ziemi i został zatrzymany przez policjantów. Nikt nie został ranny.

Według Policji Kapitolu mężczyzna miał na sobie kamizelkę taktyczną i taktyczne rękawiczki. Posiadał zapas amunicji. W jego samochodzie znaleziono też hełm i maskę gazową. 18-latek, który nie mieszka w Waszyngtonie, nie był wcześniej znany służbom.

Nasi funkcjonariusze właśnie aresztowali niezidentyfikowaną osobę z przedmiotem przypominającym broń w pobliżu zachodniej strony budynku Kapitolu Stanów Zjednoczonych

— napisała wcześniej Policja Kapitolu w komunikacie. Powiadomiła też o tymczasowym zamknięciu kilku ulic w pobliżu Kapitolu w związku z działaniami śledczych.

Obecnie nie wydaje się, aby były inne podejrzane osoby lub istniało jakieś zagrożenie

— przekazano.

Przedstawiciele obu izb Kongresu przebywają w tym tygodniu poza Waszyngtonem.

kk/PAP

