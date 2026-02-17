Policja Kapitolu poinformowała o aresztowaniu w pobliżu siedziby Kongresu USA w Waszyngtonie uzbrojonego 18-latka. Mężczyzna ubrany w taktyczną kamizelkę biegł w stronę Kapitolu. Nie jest znany motyw jego zachowania.
18-latek uzbrojony w strzelbę wysiadł z samochodu zaparkowanego nieopodal Kapitolu i zaczął biec w stronę Kongresu - przekazała Policja Kapitolu na konferencji prasowej.
Mężczyzna zastosował się do poleceń funkcjonariuszy, którzy nakazali mu, by rzucił broń. 18-latek następnie położył się na ziemi i został zatrzymany przez policjantów. Nikt nie został ranny.
Według Policji Kapitolu mężczyzna miał na sobie kamizelkę taktyczną i taktyczne rękawiczki. Posiadał zapas amunicji. W jego samochodzie znaleziono też hełm i maskę gazową. 18-latek, który nie mieszka w Waszyngtonie, nie był wcześniej znany służbom.
Nasi funkcjonariusze właśnie aresztowali niezidentyfikowaną osobę z przedmiotem przypominającym broń w pobliżu zachodniej strony budynku Kapitolu Stanów Zjednoczonych
— napisała wcześniej Policja Kapitolu w komunikacie. Powiadomiła też o tymczasowym zamknięciu kilku ulic w pobliżu Kapitolu w związku z działaniami śledczych.
Obecnie nie wydaje się, aby były inne podejrzane osoby lub istniało jakieś zagrożenie
— przekazano.
Przedstawiciele obu izb Kongresu przebywają w tym tygodniu poza Waszyngtonem.
