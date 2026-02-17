Tajna eskadra nad Kijowem? Media mówią o pilotach-weteranach ze Stanów Zjednoczonych i Holandii. Ukraina stanowczo zaprzecza

  • Świat
  • opublikowano:
Kijów zaprzecza udziałowi zachodnich pilotów-weteranów w walkach nad Kijowem (zdj. ilustracyjne) / autor: Fratria
Kijów zaprzecza udziałowi zachodnich pilotów-weteranów w walkach nad Kijowem (zdj. ilustracyjne) / autor: Fratria

Francuski serwis branżowy Intelligence Online informuje o powstaniu międzynarodowej jednostki lotniczej, która ma chronić stolicę Ukrainy przed rosyjskimi atakami z powietrza. Według tych doniesień nad Kijowem operują F-16 pilotowane nie tylko przez Ukraińców, ale też przez doświadczonych lotników z USA i Holandii. Władze w Kijowie stanowczo jednak dementują te informacje.

Doniesienia o międzynarodowej formacji F-16

Jak podaje Intelligence Online – specjalistyczny serwis zajmujący się tematyką wywiadowczą i dyplomatyczną – w ostatnich tygodniach w ścisłej tajemnicy miała zostać sformowana eskadra przeznaczona do obrony przestrzeni powietrznej Kijowa. Formacja miałaby składać się z myśliwców F-16 obsadzonych przez pilotów z trzech krajów: Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Holandii. Jej głównym zadaniem byłoby przechwytywanie rosyjskich pocisków manewrujących i dronów.

Weterani z Zachodu na ukraińskim niebie?

Według relacji cytowanych przez agencję UNIAN, przytaczanych przez Polsat News, amerykańscy piloci zaangażowani w projekt to doświadczeni weterani misji bojowych, m.in. w Afganistanie i na Bliskim Wschodzie.

Jeden z nich niedawno brał udział w operacjach na Bliskim Wschodzie, po czym dołączył do obrony Ukrainy” - podaje agencja Unian, powołująca się na Intelligence Online

— czytamy w polsatnews.pl.

Holenderscy lotnicy – jak twierdzą źródła przytaczane przez portal – przeszli szkolenia w elitarnych europejskich ośrodkach walki powietrznej, specjalizujących się w nowoczesnych taktykach przechwytywania celów. Zagraniczni piloci mieli podpisywać kontrakty na półroczne rotacje z możliwością przedłużenia.

Z kolei holenderscy piloci mieli być szkoleni w elitarnych europejskich szkołach walki powietrznej specjalizujących się w nowoczesnych taktykach przechwytywania

— pisze polsatnews.pl i za wspomnianymi źródłami, że:

Weterani z Zachodu podpisali tymczasowe kontrakty z rotacjami na sześć miesięcy (z możliwością przedłużenia - red.)

Nowoczesny sprzęt i wsparcie technologiczne

Według medialnych doniesień atutem zagranicznych pilotów ma być ich doświadczenie w operowaniu zaawansowanymi systemami uzbrojenia i obserwacji. Wśród wymienianych technologii znalazł się m.in. system celowniczo-obserwacyjny Sniper, pozwalający wykrywać i identyfikować cele z dużych odległości, także w nocy i przy trudnych warunkach atmosferycznych.

Zagraniczni koledzy pomagają Ukraińców przystosować się do pracy na zaawansowanych systemach

— czytamy.

Kijów stanowczo zaprzecza

Do tych informacji odniósł się przedstawiciel ukraińskich sił powietrznych. Jurij Ignat, szef wydziału łączności Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy, w mediach społecznościowych zaprzeczył, by utworzono międzynarodową eskadrę w opisanej formie.

Aha! A na czele tej eskadry jest Tom Cruise

— ironizował Ignat.

Tymczasem ukraińscy piloci na zachodnich samolotach po raz kolejny wykazali się skutecznością i profesjonalizmem w zestrzeleniu pocisków”

— stwierdził.

sc/Polsatnews.pl/X/Facebook

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

