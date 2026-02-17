Tragedia w Barcelonie! W pożarze zginęło pięcioro młodych ludzi. Dlaczego nie mogli się wydostać ze śmiertelnej pułapki?

Co najmniej pięć osób poniżej 18. roku życia zginęło w poniedziałek w nocy w pożarze budynku w Manlleu w prowincji Barcelona, na północnym wschodzie Hiszpanii – poinformował we wtorkowym komunikacie kataloński rząd.

Dlaczego nie mogli się wydostać?

Ogień wybuchł w komórce lokatorskiej na ostatnim piętrze pięciopiętrowego bloku. Osoby znajdujące się w środku z nieznanych przyczyn nie były w stanie się wydostać.

Służby ratunkowe odebrały zgłoszenie kilka minut po godz. 21. Na miejsce udało się 13 jednostek straży pożarnej; strażacy ewakuowali mieszkańców budynku i ugasili pożar kwadrans przed godz. 22.

Wszystkie ofiary były nieletnie

Według relacji świadków i członków rodzin ofiar, na które powołał się portal radia Cadena SER, wszystkie ofiary były nieletnie. Cztery inne osoby doznały lekkich obrażeń. Na miejsce tragedii przybyło 11 karetek pogotowia i dwie ekipy pomocy psychologicznej.

Szef regionalnego rządu Katalonii Salvador Illa złożył kondolencje rodzinie i przyjaciołom ofiar.

Nie udało się jeszcze ustalić dokładnego wieku osób niepełnoletnich, które zginęły w pożarze. Trwa śledztwo w celu wyjaśnienia przyczyn tragedii.

