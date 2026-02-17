Co najmniej pięć osób poniżej 18. roku życia zginęło w poniedziałek w nocy w pożarze budynku w Manlleu w prowincji Barcelona, na północnym wschodzie Hiszpanii – poinformował we wtorkowym komunikacie kataloński rząd.
Dlaczego nie mogli się wydostać?
Ogień wybuchł w komórce lokatorskiej na ostatnim piętrze pięciopiętrowego bloku. Osoby znajdujące się w środku z nieznanych przyczyn nie były w stanie się wydostać.
Służby ratunkowe odebrały zgłoszenie kilka minut po godz. 21. Na miejsce udało się 13 jednostek straży pożarnej; strażacy ewakuowali mieszkańców budynku i ugasili pożar kwadrans przed godz. 22.
Wszystkie ofiary były nieletnie
Według relacji świadków i członków rodzin ofiar, na które powołał się portal radia Cadena SER, wszystkie ofiary były nieletnie. Cztery inne osoby doznały lekkich obrażeń. Na miejsce tragedii przybyło 11 karetek pogotowia i dwie ekipy pomocy psychologicznej.
Szef regionalnego rządu Katalonii Salvador Illa złożył kondolencje rodzinie i przyjaciołom ofiar.
Nie udało się jeszcze ustalić dokładnego wieku osób niepełnoletnich, które zginęły w pożarze. Trwa śledztwo w celu wyjaśnienia przyczyn tragedii.
sc/PAP
