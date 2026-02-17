Lider brytyjskiej partii Reform UK przedstawił najważniejszych członków gabinetu cieni. Prawicowe ugrupowania Nigela Farage’a prowadzi we wszystkich sondażach wyborczych.
Farage zapowiadał, że przedstawi swój gabinet cieni, ale ogłosił jedynie, kto będzie odpowiadał za kilka najważniejszych obszarów. Wynika to z faktu, że Reform UK nie ma wystarczającej liczby posłów, aby obsadzić wszystkie resorty. Zdaniem mediów użycie terminu „gabinet cieni”, zwyczajowo zarezerwowanego dla głównej partii opozycyjnej, sugeruje, że Farage poważnie myśli o urzędzie premiera.
Gabinet cieni Farage’a
Potencjalnym wicepremierem będzie wiceszef Reform UK Richard Tice, który ma odpowiadać za kwestie przedsiębiorczości, handlu i energii. Ministrem finansów ma być Robert Jenrick, który miesiąc temu przeszedł do ugrupowania Farage’a z Partii Konserwatywnej, a gdy sprawowała ona władzę, pełnił kilka funkcji ministerialnych. Bohater innego głośnego transferu politycznego z Partii Konserwatywnej, była ministra spraw wewnętrznych Suella Braverman, odpowiadać ma za kwestie edukacji, umiejętności i równości. Z kolei w gestii Zii Yusufa, który nie jest posłem, będą sprawy wewnętrzne, w tym imigracja.
Farage idzie po władzę
W ostatnich wyborach do Izby Gmin, które odbyły się w lipcu 2024 r., Reform UK zdobyła pięć mandatów, ale wskutek przejść z Partii Konserwatywnej ma obecnie ośmioro posłów. Sondaże wskazują, że w następnych wyborach, które zapewne odbędą się w 2029 r., dojdzie do politycznego trzęsienia ziemi.
Reform UK stale ma poparcie ok. 30 proc. wyborców, co daje jej pierwsze miejsce w sondażach i szansę na samodzielną większość w Izbie Gmin. Zarówno rządzącą Partię Pracy, jak i Partię Konserwatywną, która sprawowała władzę wcześniej, popiera niespełna 20 proc. badanych, co może im dać mniej niż po sto mandatów poselskich w liczącej 650 miejsc izbie.
