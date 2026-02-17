Sudański uchodźca został skazany na zaledwie dwa lata za kratkami za brutalny gwałt na młodej kobiecie w Queensland, w Australii. Sędzia, która sama jest bośniacką uchodźczynią, przyznała, że gwałt jest jednym z najcięższych przestępstw. Jednak wydała wyrok w znacznej części w zawieszeniu. Swoją decyzję tłumaczyła trudnym dzieciństwem gwałciciela, którego określiła jako „wspaniałego młodego mężczyznę z świetlaną przyszłością”.
Brutalny gwałt, przypadkowa ofiara
24-letni Thon Monyluke Deng Angui został uznany winnym przez ławę przysięgłych Sądu Rejonowego w Toowoomba za zgwałcenie swojej 20-letniej ofiary w pobliżu Queens Park w czerwcu 2024 r. W tym samym roku uzyskał obywatelstwo. Swoją ofiarę spotkał po raz pierwszy na parkiecie nocnego klubu.
Angui zaprowadził ją na nasyp, zdarł z niej ubranie i brutalnie zgwałcił, podczas gdy ona błagała go, żeby przestał. W oświadczeniu złożonym ofierze kobieta stwierdziła, że napaść wciąż ją prześladuje, mimo że minęły prawie dwa lata. Jej życie „zostało rozdarte na kawałki”
— podał australijski portal the Chronicle, przytaczany przez The Noticer.
Sędzie urzekła historia przestępcy
Obrońca oskarzonego 24-latka zwrócił się do sądu z prośbą o uwzględnienie przy wydawaniu wyroku dzieciństwa Angui w Sudanie. Adwokat opowiedział, że jego klient przybył do Australii w wieku 15 lat, nie znając języka angielskiego i z minimalnym wykształceniem. Ukończył jednak szkołę średnią i uzyskała obywatelstwo dwa lata temu.
Jego wczesne dzieciństwo naznaczone było ogromnymi trudnościami, oboje jego rodzice zmarli, gdy był jeszcze dzieckiem
— powiedział obrońca, dodając, że Angui nie miał przeszłości kryminalnej i może pochwalić się dobrą historią zawodową.
Wieś, w której dorastał, była odległa i skrajnie uboga. Chociaż nie brał bezpośredniego udziału w działaniach wojennych, od najmłodszych lat stykał się z warunkami wojennymi
— opisywał adwokat i najwyraźniej jego starania doceniła sędzia Dzenita Balić, która sama jest bośniacką uchodźczynią.
Wspaniały młody mężczyzna z świetlaną przyszłością
Sędzia przyznała, że to dla niej „bardzo trudny wyrok” i wyjaśniła, dlaczego:
Z jednej strony mamy wspaniałego młodego mężczyznę z świetlaną przyszłością, który ciężko pracował, aby dojść do tego miejsca, biorąc pod uwagę jego pochodzenie. A z drugiej strony mamy bardzo traumatyczne przeżycie młodej kobietę, która również została wykorzystana…
— rozważała.
Ostatecznie jednak skazała gwałciciela na pięć lat więzienia w zawieszeniu na okres pięciu lat po odbyciu dwóch lat pozbawienia wolności.
Sędzia: Oni potrzebują pomocy
Sędzia Dženity Balić w jednym z wywiadów, tlumaczyła, jak doszła do pozycji sędzi w Australii.
W miarę jak zdobywałam doświadczenie w zawodzie prawnika, bardzo szybko zdałam sobie sprawę, że jest wiele osób, które mają najróżniejsze historie i potrzebują pomocy, a także możliwości poznania doświadczeń innych ludzi
— opowiadała. Tym razem swoją pomoc ofiarowała sudańskiemu uchodźcy, który okazał się być gwałcicielem.
