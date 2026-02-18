Ukraińcy mają pomysł na potężny kryzys demograficzny. "Nasza pula genów umiera". Państwowy program ma pomóc

Ukraina zmaga się z potężnym kryzysem demograficznym (zdj. ilustracyjne) / autor: Pixabay/PublicCo
Ukraina zmaga się z potężnym kryzysem demograficznym (zdj. ilustracyjne) / autor: Pixabay/PublicCo

Wojna z Rosją przynosi Ukrainie nie tylko straty terytorialne i militarne, lecz także pogłębia dramatyczny kryzys demograficzny. W odpowiedzi państwo finansuje żołnierzom kriokonserwację nasienia i komórek rozrodczych – tak, by nawet w razie ich śmierci rodziny miały szansę na potomstwo.

Ukraiński żołnierz: Chodzi o przetrwanie naszego narodu

Nasi ludzie giną. Ukraińska pula genów umiera. Chodzi o przetrwanie naszego narodu

— powiedział Maksym, 35-letni żołnierz z Gwardii Narodowej Ukrainy podczas rozmowy telefinicznej z frontu, cytowany przez BBC.

Niezależnie od tego, czy znajdujesz się dokładnie w punkcie zerowym linii frontu, czy 30, czy nawet 80 kilometrów dalej, nie ma gwarancji, że jesteś bezpieczny – powiedział żołnierz, podkreslając stałe zagrożenie. To oznacza stres, a to [może mieć] wpływ: spada zdolność reprodukcyjna. Musimy więc myśleć o przyszłości i przyszłości naszego narodu ukraińskiego

— zaznaczył.

Program państwowy i zmiana prawa

Maksym niedawno, za namową żony, oddał próbkę nasienia w kijowskiej klinice. Zabieg był bezpłatny – w ramach programu wsparcia dla wojskowych. Jeśli zginie, jego żona będzie mogła wykorzystać zamrożony materiał.

Prywatne kliniki zaczęły oferować kriokonserwację już w 2022 roku, po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji. Kobiety mogłyby bezpłatnie zamrozić swoje nasienie lub komórki jajowe na wypadek, gdyby uległy wypadkowi podczas akcji lub gdyby ich płodność uległa pogorszeniu.

— czytamy w BBC.

Bronią przyszłości kraju, mogą stracić własną

Rok później parlament przyjął przepisy regulujące tę praktykę i zapewnił finansowanie z budżetu państwa. Jedną z osób zaangażowanych w prace nad ustawą była deputowana Oksana Dmitriewa.

Nasi żołnierze bronią naszej przyszłości, ale mogą stracić swoją. Chcieliśmy dać im szansę – wesprzeć ich, by mogli kiedyś zostać ojcami, nawet jeśli wojna odbierze im zdrowie albo życie

— tłumaczyła parlamentarzystka.

Myślimy też o przyszłości i o wszystkich młodych ludziach, których straciliśmy. Musimy ich zastąpić. (…). To mały krok w kierunku poprawy sytuacji demograficznej.

– dodała Dmitriewa.

Na razie zgłosiło się niewielu

Państwowe Centrum Medycyny Rozrodu w Kijowie rozpoczęło w styczniu przyjmowanie żołnierzy do programu. Jak dotąd zgłosiło się zaledwie kilkanaście osób, ale klinika jest przekonana, że sytuacja ulegnie zmianie, gdy tylko informacja się rozejdzie.

Sławomir Cedzyński/BBC

