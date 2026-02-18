Wojna z Rosją przynosi Ukrainie nie tylko straty terytorialne i militarne, lecz także pogłębia dramatyczny kryzys demograficzny. W odpowiedzi państwo finansuje żołnierzom kriokonserwację nasienia i komórek rozrodczych – tak, by nawet w razie ich śmierci rodziny miały szansę na potomstwo.
Ukraiński żołnierz: Chodzi o przetrwanie naszego narodu
Nasi ludzie giną. Ukraińska pula genów umiera. Chodzi o przetrwanie naszego narodu
— powiedział Maksym, 35-letni żołnierz z Gwardii Narodowej Ukrainy podczas rozmowy telefinicznej z frontu, cytowany przez BBC.
Niezależnie od tego, czy znajdujesz się dokładnie w punkcie zerowym linii frontu, czy 30, czy nawet 80 kilometrów dalej, nie ma gwarancji, że jesteś bezpieczny – powiedział żołnierz, podkreslając stałe zagrożenie. To oznacza stres, a to [może mieć] wpływ: spada zdolność reprodukcyjna. Musimy więc myśleć o przyszłości i przyszłości naszego narodu ukraińskiego
— zaznaczył.
Program państwowy i zmiana prawa
Maksym niedawno, za namową żony, oddał próbkę nasienia w kijowskiej klinice. Zabieg był bezpłatny – w ramach programu wsparcia dla wojskowych. Jeśli zginie, jego żona będzie mogła wykorzystać zamrożony materiał.
Prywatne kliniki zaczęły oferować kriokonserwację już w 2022 roku, po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji. Kobiety mogłyby bezpłatnie zamrozić swoje nasienie lub komórki jajowe na wypadek, gdyby uległy wypadkowi podczas akcji lub gdyby ich płodność uległa pogorszeniu.
— czytamy w BBC.
Bronią przyszłości kraju, mogą stracić własną
Rok później parlament przyjął przepisy regulujące tę praktykę i zapewnił finansowanie z budżetu państwa. Jedną z osób zaangażowanych w prace nad ustawą była deputowana Oksana Dmitriewa.
Nasi żołnierze bronią naszej przyszłości, ale mogą stracić swoją. Chcieliśmy dać im szansę – wesprzeć ich, by mogli kiedyś zostać ojcami, nawet jeśli wojna odbierze im zdrowie albo życie
— tłumaczyła parlamentarzystka.
Myślimy też o przyszłości i o wszystkich młodych ludziach, których straciliśmy. Musimy ich zastąpić. (…). To mały krok w kierunku poprawy sytuacji demograficznej.
– dodała Dmitriewa.
Na razie zgłosiło się niewielu
Państwowe Centrum Medycyny Rozrodu w Kijowie rozpoczęło w styczniu przyjmowanie żołnierzy do programu. Jak dotąd zgłosiło się zaledwie kilkanaście osób, ale klinika jest przekonana, że sytuacja ulegnie zmianie, gdy tylko informacja się rozejdzie.
Czego obawiają się Ukraińcy w 2025 roku? Wyniki badania mogą zaskoczyć! „Muszą się zmagać nie tylko z rosyjską agresją”. SONDAŻ
Sławomir Cedzyński/BBC
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753415-ukraincy-z-pomyslem-na-kryzys-demograficzny-pula-genow-umiera
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.