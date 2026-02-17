Trzy osoby zginęły, a trzy inne zostały ranne w wyniku strzelaniny podczas meczu hokejowego w mieście Pawtucket w stanie Rhode Island. Według tamtejszych władz bezpośrednim powodem tragedii była „kłótnia rodzinna”. Władze przyznały, że zabójca, który sam popełnił samobójstwo, był najpewniej transseksualistą.
Kłotnia rodzinna podczas szkolenego meczu
Do strzelaniny doszło na Dennis M Lynch Arena w Pawtucket podczas meczu rozgrywanego między uczniami dwóch szkół. Według źródeł stacji Fox News strzelanina była następstwem kłótni rodzinnej i przemocy domowej.
Panika na lodowisku
Napastnik zabił żonę i strzelał do trójki swoich dzieci, po czym skierował broń w swoją stronę
— relacjonował Fox News.
Ostatecznie śmiertelnymi ofiarami strzelaniny jest dwójka dorosłych. Trójka dzieci trafiła do szpitala, ale, według mediów, ich stan jest bardzo ciężki.
Na nagraniach wideo widać, że po strzałach wśrod młodych sportowców wybuchła panika.
Mężczyzna o imieniu Roberta
Szefowa policji w Pawtucket, Tina Goncalves, podała, że napastnik nazywał się Robert Dorgan.
Dodała jednak, że że mężczyzna posługiwał się również imieniem Roberta i nazwiskiem Esposito.
— napisał portal Fox News.
Do akcji wkroczył „dobry Samarytanin”
Policja dodała, że na miejsce zdarzenia wkroczył także „dobry Samarytanin”, który „próbował obezwładnić” strzelca.
Możemy również powiedzieć, że wkroczył on do akcji i zainterweniował, co prawdopodobnie przyczyniło się do szybkiego zakończenia tego tragicznego wydarzenia
— powiedziała Tina Goncalves, cytowana przez Fox News.
Wszyscy uczniowie drużyny hokejowej Coventry Boys, którzy przebywali na Lynch Arena, zostali odnalezieni i są bezpieczni – poinformował w oświadczeniu dla Fox News Digital Don Cowart, dyrektor szkół publicznych w Coventry.
CZYTAJ TEŻ: Strzelanina na kampusie Uniwersytetu Stanowego Karoliny Południowej. Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna
SC/Fox News/NBC
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753409-tragedia-na-meczu-hokeja-transseksualista-strzelal-do-rodziny
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.