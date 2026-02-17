Jedna osoba zginęła, dwie trafiły do szpitala po tragicznym wypadku autobusu z Krakowa na Słowacji. Pojazd po zderzeniu z ciężarówką stanął w płomieniach. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.
Śmiertelny wypadek autobusu z Krakowa
Nad ranem w Liptowskiej Osadzie na Słowacji doszło do tragicznego zderzenia autobusu relacji Kraków–Budapeszt z ciężarówką przewożącą drewno.
Pojazdem podróżowało 26 pasażerów różnych narodowości. W wyniku wypadku zginął kierowca autobusu.
Autobus stanął w płomieniach
Według wstępnych ustaleń autobus z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z ciężarówką, a następnie zapalił się.
Wszystkim pasażerom udało się wydostać z płonącego pojazdu, jednak dwie osoby trafiły do szpitala. Kierowca ciężarówki był trzeźwy.
Śledztwo i działania służb
Na miejscu interweniowało 16 strażaków z kilku jednostek regionu żylińskiego. Droga została całkowicie zamknięta na czas działań ratunkowych i dokumentowania zdarzenia.
Sprawę prowadzą śledczy z Rużomberka, a okoliczności i przyczyny tragedii wyjaśni toczące się postępowanie.
Adam Bąkowski/Polsat News/Polícia Slovenskej republiky
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753388-tragedia-na-slowacji-wypadek-z-udzialem-polskiego-autokaru
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.