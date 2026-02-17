Tragedia na Słowacji. Wypadek z udziałem polskiego autokaru. Jedna osoba zginęła, dwie trafiły do szpitala. Pojazd w płomieniach

Na zdjęciu spalony autokar z polski
Na zdjęciu spalony autokar z polski

Jedna osoba zginęła, dwie trafiły do szpitala po tragicznym wypadku autobusu z Krakowa na Słowacji. Pojazd po zderzeniu z ciężarówką stanął w płomieniach. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Śmiertelny wypadek autobusu z Krakowa

Nad ranem w Liptowskiej Osadzie na Słowacji doszło do tragicznego zderzenia autobusu relacji Kraków–Budapeszt z ciężarówką przewożącą drewno.

Pojazdem podróżowało 26 pasażerów różnych narodowości. W wyniku wypadku zginął kierowca autobusu.

Autobus stanął w płomieniach

Według wstępnych ustaleń autobus z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z ciężarówką, a następnie zapalił się.

Wszystkim pasażerom udało się wydostać z płonącego pojazdu, jednak dwie osoby trafiły do szpitala. Kierowca ciężarówki był trzeźwy.

Śledztwo i działania służb

Na miejscu interweniowało 16 strażaków z kilku jednostek regionu żylińskiego. Droga została całkowicie zamknięta na czas działań ratunkowych i dokumentowania zdarzenia.

Sprawę prowadzą śledczy z Rużomberka, a okoliczności i przyczyny tragedii wyjaśni toczące się postępowanie.

Polícia Slovenskej republiky

