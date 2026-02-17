Irlandia prześwietli internetowe "dziecko" Muska, komisja wszczęła dochodzenie. W tle treści o charakterze seksualnym

Irlandia prześwietli "dziecko" Muska, komisja wszczęła dochodzenie. W tle treści o charakterze seksualnym - dorosłych, dzieci. Na zdjęciu osoba korzysta ze smartfona / autor: pixabay.com

Irlandzka Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych (DPC) wszczęła dochodzenie wobec platformy X w związku z wykorzystywaniem chatbota Grok - do generowania seksualnych obrazów przedstawiających dorosłych i dzieci bez ich zgody. Postępowanie ma ustalić, czy spółka X Internet Unlimited Company naruszyła przepisy RODO, w tym zasady zgodności z prawem i ochrony danych w fazie projektowania.

DPC wyjaśniła, że dochodzenie dotyczy podejrzenia tworzenia i publikowania na platformie X potencjalnie szkodliwych obrazów o treści seksualnej, które wygenerowano bez zgody osób na nich przedstawionych, co może stanowić naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych. Decyzja o wszczęciu śledztwa została w poniedziałek przekazana platformie X.

Według DPC celem dochodzenia jest ustalenie, czy X wywiązał się ze swoich obowiązków, wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w obszarach obejmujących zasady przetwarzania danych, zgodność ich przetwarzania z prawem, ochronę danych w fazie projektowania i domyślną ochronę danych oraz wymóg przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych.

Dochodzenia ws. Groka

DPC pozostaje w kontakcie z firmą X Internet Unlimited Company (XIUC) od czasu, gdy kilka tygodni temu pojawiły się pierwsze doniesienia medialne na temat domniemanej zdolności użytkowników X do nakłaniania konta Grok w serwisie X do generowania obrazów o charakterze seksualnym, przedstawiających prawdziwe osoby, w tym dzieci

— oświadczył zastępca komisarza DPC, Graham Doyle.

Podobne dochodzenia w sprawie Groka wszczęły 26 stycznia Komisja Europejska, a 3 lutego Wielka Brytania. Jak podała irlandzka stacja RTE, oczekuje się, że irlandzki regulator rynku mediów Coimisiún na Meán będzie odgrywał ważną rolę w dochodzeniu KE, gdyż europejska siedziba X znajduje się w Dublinie.

Adam Bąkowski/PAP

