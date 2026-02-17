AfD organizuje konwencję w 100. rocznicę zjazdu NSDAP. To wywołało ostrą krytykę! "Doskonale wie, co robi". Partia odpiera zarzuty

Zaplanowanie konwencji partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) na 4–5 lipca wywołało w Niemczech ostrą krytykę. Termin ten przypada dokładnie w 100. rocznicę zjazdu nazistowskiej NSDAP w Weimarze - napisał portal sieci regionalnych RND.

Padają oskarżenia. „Świadomie wybrana analogia”

Termin planowanej konwencji AfD w Erfurcie skrytykowali m.in. politycy koalicji rządzącej - chadeckiego bloku CDU/CSU i socjaldemokratycznej SPD.

Sekretarz stanu w niemieckim MSZ Serap Gueler oceniła, że „świadomie wybrana analogia po raz kolejny pokazuje, czym kieruje się AfD”.

AfD doskonale wie, co robi

— dodała polityk CDU.

W podobnym tonie wypowiedział się były szef frakcji SPD w Bundestagu Rolf Muetzenich.

AfD znów wykorzystuje celowe prowokacje, by zwrócić na siebie uwagę. Wybór tej daty z pewnością nie jest historycznym zbiegiem okoliczności

— ocenił.

AfD odpiera zarzuty

Zarzuty odrzucił rzecznik AfD w Turyngii Stefan Moeller.

Kto dostrzega fatalne podobieństwa między konwencją AfD w Erfurcie a zjazdem NSDAP w Weimarze sprzed 100 lat, najwyraźniej w sposób obsesyjny instrumentalizuje historię

— powiedział.

Ostry komentarz niemieckiego serwisu

Portal RND w ostrym komentarzu ocenił, że „organizując konwencję dokładnie w 100. rocznicę historycznego zjazdu partii nazistowskiej w Turyngii, ugrupowanie to stawia się w jednym rzędzie z NSDAP”.

Trudno uwierzyć, że to przypadek

— czytamy.

AfD od dłuższego czasu notuje wysokie poparcie, sięgające około 25 proc., i bywa liderem sondaży, wyprzedzając CDU/CSU.

CZYTAJ WIĘCEJ: AfD na fali. Alice Weidel najpopularniejsza wśród niemieckich kobiet polityków. Na szczycie znajduje się również jej formacja

Wybór miejsca konwencji też może nie być przypadkowy, ponieważ Turyngia należy do landów, w których partia cieszy się szczególnie silnym poparciem. To m.in. tam AfD została uznana przez służby za ugrupowanie skrajne. Z Turyngii wywodzi się też jeden z najbardziej radykalnych polityków partii, Bjoern Hoecke.

W dniach 3–4 lipca 1926 roku w Weimarze odbył się pierwszy ogólnoniemiecki zjazd NSDAP po okresie jej delegalizacji. Na tym spotkaniu m.in. formalnie powołano młodzieżówkę Hitlerjugend, a Adolf Hitler umocnił swoją pozycję jako niekwestionowany przywódca partii.

Adam Kacprzak/PAP

