Zaplanowanie konwencji partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) na 4–5 lipca wywołało w Niemczech ostrą krytykę. Termin ten przypada dokładnie w 100. rocznicę zjazdu nazistowskiej NSDAP w Weimarze - napisał portal sieci regionalnych RND.
Padają oskarżenia. „Świadomie wybrana analogia”
Termin planowanej konwencji AfD w Erfurcie skrytykowali m.in. politycy koalicji rządzącej - chadeckiego bloku CDU/CSU i socjaldemokratycznej SPD.
Sekretarz stanu w niemieckim MSZ Serap Gueler oceniła, że „świadomie wybrana analogia po raz kolejny pokazuje, czym kieruje się AfD”.
AfD doskonale wie, co robi
— dodała polityk CDU.
W podobnym tonie wypowiedział się były szef frakcji SPD w Bundestagu Rolf Muetzenich.
AfD znów wykorzystuje celowe prowokacje, by zwrócić na siebie uwagę. Wybór tej daty z pewnością nie jest historycznym zbiegiem okoliczności
— ocenił.
AfD odpiera zarzuty
Zarzuty odrzucił rzecznik AfD w Turyngii Stefan Moeller.
Kto dostrzega fatalne podobieństwa między konwencją AfD w Erfurcie a zjazdem NSDAP w Weimarze sprzed 100 lat, najwyraźniej w sposób obsesyjny instrumentalizuje historię
— powiedział.
Ostry komentarz niemieckiego serwisu
Portal RND w ostrym komentarzu ocenił, że „organizując konwencję dokładnie w 100. rocznicę historycznego zjazdu partii nazistowskiej w Turyngii, ugrupowanie to stawia się w jednym rzędzie z NSDAP”.
Trudno uwierzyć, że to przypadek
— czytamy.
AfD od dłuższego czasu notuje wysokie poparcie, sięgające około 25 proc., i bywa liderem sondaży, wyprzedzając CDU/CSU.
CZYTAJ WIĘCEJ: AfD na fali. Alice Weidel najpopularniejsza wśród niemieckich kobiet polityków. Na szczycie znajduje się również jej formacja
Wybór miejsca konwencji też może nie być przypadkowy, ponieważ Turyngia należy do landów, w których partia cieszy się szczególnie silnym poparciem. To m.in. tam AfD została uznana przez służby za ugrupowanie skrajne. Z Turyngii wywodzi się też jeden z najbardziej radykalnych polityków partii, Bjoern Hoecke.
W dniach 3–4 lipca 1926 roku w Weimarze odbył się pierwszy ogólnoniemiecki zjazd NSDAP po okresie jej delegalizacji. Na tym spotkaniu m.in. formalnie powołano młodzieżówkę Hitlerjugend, a Adolf Hitler umocnił swoją pozycję jako niekwestionowany przywódca partii.
CZYTAJ TAKŻE:
— Poseł niemieckiej AfD powraca. Tym razem chce od Polski… 1,3 bln euro „odszkodowania”! „Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni”
— Paskudny atak polityka AfD na Polskę. Tusk już wykorzystał to do uderzenia w prezydenta i opozycję. Dostał odpowiedź od Kaczyńskiego. KOMENTARZE
Adam Kacprzak/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753375-afd-organizuje-konwencje-w-100-rocznice-zjazdu-nsdap
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.