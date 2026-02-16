Trwa 1455. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 17 lutego 2026 r.
09:14. Cztery lata więzienia dla Amerykanina za próbę wywiezienia części do karabinków Kałasznikowa
Rosyjski sąd skazał na cztery więzienia obywatela Stanów Zjednoczonych, który miał próbować wywieźć z Rosji części do karabinków typu Kałasznikow – poinformowała agencja Reutera.
Zgodnie z informacjami rosyjskiej państwowej agencji RIA Nowosti, na które powołał się Reuters, mieszkaniec Kalifornii Robert Mao zakupił części do dwóch karabinków systemu Kałasznikowa i próbował je wywieźć w walizce bez odpowiednich dokumentów. Został zatrzymany na lotnisku Wnukowo w Moskwie, skąd miał zamiar odlecieć do Stambułu.
08:33. Zmasowany atak rakietowy i dronów na Ukrainę tuż przed kolejną rundą rozmów w Genewie. Sybiha pokazuje MAPĘ
Stopień, w jakim Rosja ignoruje wysiłki pokojowe: zmasowany atak rakietowy i dronów na Ukrainę tuż przed kolejną rundą rozmów w Genewie. Główne cele – infrastruktura energetyczna i cywilna
— napisał w mediach społecznościowych szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha, pokazując także mapę z grafiką, na której zaznaczono kierunku uderzeń rosyjskich bezałogowców i pocisków.
Moskwa rozumie tylko język presji. Nie potraktuje dyplomacji poważnie, jeśli nie będzie poparta siłą. Nowe pakiety sankcji są kluczowe. Blokada floty cieni. Zakaz usług morskich. Zakaz wjazdu dla uczestników rosyjskiej agresji. Tylko nasza jedność i siła mogą zakończyć tę wojnę
— dodał szef ukraińskiej dyplomacji.
08:08. Ukraińskie bezzałogowce uderzyły także w Tatarstanie.
W części dzielnic Kazania, stolicy tego regionu, odnotowano serię eksplozji. Doszło także do przerw w dostawach energii elektrycznej i tymczasowo zawieszono działalność miejscowego lotniska
07:37. Nieuzbrojony granat na przejściu granicznym z Ukrainą
19 osób zostało ewakuowanych z budynku na przejściu granicznym z Ukrainą w Dołhobyczowie (Lubelskie), gdzie u jednego z podróżnych znaleziono nieuzbrojony granat. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia.
07:12. Ukraińcy uderzyli w rosyjską rafinerię ropy naftowej „Ilski” w Kraju Krasnodarskim
Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały rafinerię w miejscowości Ilskij w Kraju Krasnodarskim w europejskiej części Rosji; na terenie zakładu doszło do wybuchów i pożaru – poinformowała rano agencja Reutera, powołując się na przedstawicieli lokalnych władz.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez lokalny sztab odpowiedzialny za działania w sytuacjach kryzysowych, pożar objął ponad 700 metrów kwadratowych terenu rafinerii, w tym urządzenia służące do przeładunku ropy naftowej. Rafineria miała zostać zaatakowana dronami typu Liutyj; około 20 z nich miało zostać zestrzelonych przez rosyjską obronę przeciwlotniczą. Media z Rosji poinformowały o zniszczeniu łącznie 151 ukraińskich bezzałogowców.
Rafineria w Ilskim była wcześniej atakowana przez ukraińskie drony m.in. w listopadzie 2025 r., co spowodowało wówczas przerwę w jej pracy.
Zakład ma zdolność przetwarzania 6 mln ton ropy naftowej rocznie i jest jednym z największych przedsiębiorstw w Kraju Krasnodarskim, położonym na południowy wschód od Ukrainy, nieopodal okupowanego Krymu.
W związku z atakiem ukraińskich dronów lotniska w Krasnodarze i Soczi wstrzymały pracę na około cztery godziny.
06:40. Wstrzymany ruch na dwóch polskich lotniskach
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała na platformie X o czasowym wstrzymaniu operacji lotniczych na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie, co wynika z konieczności „zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego”.
05:10. DORSZ: rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.
W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
00:01. Zełenski: im więcej zła ze strony Rosji, tym trudniej o porozumienie
Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że intensywne ataki Rosji na Ukrainę utrudniają rozmowy o porozumieniu pokojowym. Poinformował, że delegacja jego kraju przybyła już do Genewy na zaplanowane na wtorek negocjacje z USA i Rosją.
Rosja, w ostatnich dniach zimowego chłodu, nie może oprzeć się pokusie i chce boleśnie uderzyć w Ukraińców. Im więcej tego zła ze strony Rosji, tym wszystkim będzie trudniej o jakiekolwiek porozumienie. Partnerzy powinni mieć tego świadomość. Przede wszystkim dotyczy to Stanów Zjednoczonych
— napisał ukraiński prezydent na platformach społecznościowych.
W codziennym nagraniu wideo Zełenski stwierdził, że rosyjskie ataki na Ukrainę „ewoluują”. Kolejny raz ostrzegł przed nowymi, zmasowanymi uderzeniami, które, według ukraińskiego wywiadu, mają nastąpić w najbliższym czasie.
Zło się rozwija, niestety. To kombinowane uderzenia, które wymagają szczególnej ochrony, odpowiedniego wsparcia ze strony partnerów. Każde opóźnienie w dostawach rakiet do obrony przeciwlotniczej, każda nieterminowa dostawa działa na rzecz zwiększania skali szkód spowodowanych uderzeniami
— podkreślił.
Prezydent Ukrainy uznał, że partnerzy Ukrainy nie mogą milczeć w sytuacji, gdy jego kraj znajduje się pod stałymi atakami ze strony Rosji.
Teraz wszyscy czekają na kontynuację trójstronnych spotkań. Nasza delegacja jest już w Genewie, już przygotowuje się do rozmów
— poinformował.
Wkrótce będziemy obchodzić już rok maksymalnie aktywnej dyplomacji, na którą zdecydowała się Ukraina. Zgodziliśmy się na wszystkie realistyczne propozycje Ameryki, począwszy od propozycji zawieszenia broni – bezwarunkowego i długotrwałego. Rosja – odrzuca, kontynuuje szturmy na froncie i uderzenia na nasze miasta, na energetykę. Liczymy na to, że partnerzy będą działać, aby przymuszenie agresora do pokoju realnie działało
— podkreślił Zełenski.
red/PAP/X/Facebook
