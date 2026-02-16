Trwa 1455. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 17 lutego 2026 r.
00:01. Zełenski: im więcej zła ze strony Rosji, tym trudniej o porozumienie
Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że intensywne ataki Rosji na Ukrainę utrudniają rozmowy o porozumieniu pokojowym. Poinformował, że delegacja jego kraju przybyła już do Genewy na zaplanowane na wtorek negocjacje z USA i Rosją.
Rosja, w ostatnich dniach zimowego chłodu, nie może oprzeć się pokusie i chce boleśnie uderzyć w Ukraińców. Im więcej tego zła ze strony Rosji, tym wszystkim będzie trudniej o jakiekolwiek porozumienie. Partnerzy powinni mieć tego świadomość. Przede wszystkim dotyczy to Stanów Zjednoczonych
— napisał ukraiński prezydent na platformach społecznościowych.
W codziennym nagraniu wideo Zełenski stwierdził, że rosyjskie ataki na Ukrainę „ewoluują”. Kolejny raz ostrzegł przed nowymi, zmasowanymi uderzeniami, które, według ukraińskiego wywiadu, mają nastąpić w najbliższym czasie.
Zło się rozwija, niestety. To kombinowane uderzenia, które wymagają szczególnej ochrony, odpowiedniego wsparcia ze strony partnerów. Każde opóźnienie w dostawach rakiet do obrony przeciwlotniczej, każda nieterminowa dostawa działa na rzecz zwiększania skali szkód spowodowanych uderzeniami
— podkreślił.
Prezydent Ukrainy uznał, że partnerzy Ukrainy nie mogą milczeć w sytuacji, gdy jego kraj znajduje się pod stałymi atakami ze strony Rosji.
Teraz wszyscy czekają na kontynuację trójstronnych spotkań. Nasza delegacja jest już w Genewie, już przygotowuje się do rozmów
— poinformował.
Wkrótce będziemy obchodzić już rok maksymalnie aktywnej dyplomacji, na którą zdecydowała się Ukraina. Zgodziliśmy się na wszystkie realistyczne propozycje Ameryki, począwszy od propozycji zawieszenia broni – bezwarunkowego i długotrwałego. Rosja – odrzuca, kontynuuje szturmy na froncie i uderzenia na nasze miasta, na energetykę. Liczymy na to, że partnerzy będą działać, aby przymuszenie agresora do pokoju realnie działało
— podkreślił Zełenski.
