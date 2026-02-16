Francja wyraziła „poważne zainteresowanie” polskimi zestawami przeciwlotniczymi Piorun – dowiedziała się PAP od źródeł zbliżonych do Ministerstwa Obrony Narodowej.
Francja to kolejne państwo UE, które w ostatnim czasie wyraziło zainteresowanie pozyskaniem polskich Piorunów. Z kolei o chęci zakupu ich przez Niemcy mówił w miniony piątek wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
Choć w przypadku Niemiec mowa o „wstępnej” chęci pozyskania zestawów, tak Francja - jak przekazały PAP źródła zbliżone do resortu obrony - wyraża „poważne zainteresowanie” sprzętem.
Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy (PPZR) Piorun to system obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu, będący głęboką modernizacją rakiety Grom, którą przewyższa pod względem zasięgu, precyzji naprowadzania i odporności na zakłócenia. Piorun może zwalczać cele w dzień i w nocy. System jest przeznaczony do zwalczania śmigłowców, samolotów i rakiet skrzydlatych na pułapach od 10 do 4000 m, w odległości od 500 m do ponad 6000 metrów. Pioruny mogą być używane zarówno w formie ręcznej, jak i montowane w zestawach na pojazdach, zwiększając swoją skuteczność.
W ostatnich miesiącach te zestawy przeciwlotnicze polskiej produkcji trafiają m.in. do Szwecji, która zamówiła je we wrześniu ub.r. za ok. 270 mln euro, czy Belgii, na które Bruksela przeznaczyła prawie 140 mln euro. Pioruny używane są też m.in. w Estonii, na Łotwie, w Norwegii i w Mołdawii. Polska znaczną ilość zestawów przekazała też Ukrainie po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji.
Informację o zainteresowaniu Francji Piorunami jako pierwszy podał portal Defence24.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753364-francuzi-maja-byc-powaznie-zainteresowani-polskimi-piorunami
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.