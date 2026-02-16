Francuska policja pod nadzorem prokuratury prowadzi przeszukania w Paryżu w śledztwie dotyczącym możliwych powiązań byłego ministra kultury Jack Lang z amerykańskim przestępcą seksualnym Jeffrey Epstein. Sprawa obejmuje także podejrzenia prania pieniędzy i oszustw podatkowych.
Lang i jego córka Caroline są podejrzewani o pranie brudnych pieniędzy, pochodzących z poważnego oszustwa podatkowego. Śledztwo w tej sprawie prokuratura powierzyła Krajowemu Urzędowi ds. Zwalczania Przestępstw Podatkowych. W dniu przeszukań w Instytucie Świata Arabskiego, położonym w 5. dzielnicy Paryża, miała odbywać się ceremonia pożegnalna Langa, który stał na czele tej instytucji do momentu ujawnienia kolejnych akt sprawy Epsteina.
(Przeszukania) są prowadzone w ramach wstępnego śledztwa, wszczętego przez krajową prokuraturę finansową 6 lutego 2026 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy, pochodzących z poważnego oszustwa podatkowego. O to przestępstwo podejrzewani są Jack Lang i Caroline Lang
— wytłumaczył w komunikacie Pascal Prache, prokurator stojący na czele wydziału ds. przestępstw finansowych. Do tej pory Langom nie postawiono zarzutów.
Lang wymieniany jest 673
Lang wymieniany jest 673 razy w dokumentach związanych z Jeffreyem Epsteinem, opublikowanych 30 stycznia w USA. Nie ma tam jednak dowodów wskazujących na to, że wiedział o jego procederze. Epstein od początku lat 2000. regularnie odwiedzał Paryż i posiadał tam nieruchomość.
Następstwem sprawy Epsteina było we Francji także ustąpienie ze stanowiska Caroline Lang. Córka byłego ministra kultury zdecydowała się zrezygnować z kierowania organizacją producentów filmowych, gdy portal śledczy Mediapart poinformował o jej powiązaniach biznesowych z Epsteinem.
Jack Lang stał na czele ministerstwa kultury Francji w latach 80. i 90. XX wieku, był też deputowanym i rzecznikiem rządu. Od 2013 do 2026 roku był szefem paryskiego Instytutu Świata Arabskiego. Po licznych apelach o jego dymisję, Lang złożył rezygnację z tej funkcji.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Afera Epsteina zbiera żniwo w ekipie Starmera. Z funkcji zrezygnował jeden z najwyższych rangą urzędników w zespole brytyjskiego premiera
Adam Bąkowski/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753346-przeszukania-w-calym-paryzu-sledztwo-ws-powiazan-z-epsteinem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.