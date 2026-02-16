Śledztwo ws. powiązań z Epsteinem. Prokuratura zagięła parol na byłego ministra kultury Francji. Przeszukania w całym Paryżu

Śledztwo ws. powiązań z Epsteinem. Prokuratura zagięła parol na byłego ministra kultury Francji. Przeszukania w całym Paryżu. Na zdjęciu francuscy policjanci / autor: Fratria
Śledztwo ws. powiązań z Epsteinem. Prokuratura zagięła parol na byłego ministra kultury Francji. Przeszukania w całym Paryżu. Na zdjęciu francuscy policjanci / autor: Fratria

Francuska policja pod nadzorem prokuratury prowadzi przeszukania w Paryżu w śledztwie dotyczącym możliwych powiązań byłego ministra kultury Jack Lang z amerykańskim przestępcą seksualnym Jeffrey Epstein. Sprawa obejmuje także podejrzenia prania pieniędzy i oszustw podatkowych.

Lang i jego córka Caroline są podejrzewani o pranie brudnych pieniędzy, pochodzących z poważnego oszustwa podatkowego. Śledztwo w tej sprawie prokuratura powierzyła Krajowemu Urzędowi ds. Zwalczania Przestępstw Podatkowych. W dniu przeszukań w Instytucie Świata Arabskiego, położonym w 5. dzielnicy Paryża, miała odbywać się ceremonia pożegnalna Langa, który stał na czele tej instytucji do momentu ujawnienia kolejnych akt sprawy Epsteina.

(Przeszukania) są prowadzone w ramach wstępnego śledztwa, wszczętego przez krajową prokuraturę finansową 6 lutego 2026 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy, pochodzących z poważnego oszustwa podatkowego. O to przestępstwo podejrzewani są Jack Lang i Caroline Lang

— wytłumaczył w komunikacie Pascal Prache, prokurator stojący na czele wydziału ds. przestępstw finansowych. Do tej pory Langom nie postawiono zarzutów.

Lang wymieniany jest 673

Lang wymieniany jest 673 razy w dokumentach związanych z Jeffreyem Epsteinem, opublikowanych 30 stycznia w USA. Nie ma tam jednak dowodów wskazujących na to, że wiedział o jego procederze. Epstein od początku lat 2000. regularnie odwiedzał Paryż i posiadał tam nieruchomość.

Następstwem sprawy Epsteina było we Francji także ustąpienie ze stanowiska Caroline Lang. Córka byłego ministra kultury zdecydowała się zrezygnować z kierowania organizacją producentów filmowych, gdy portal śledczy Mediapart poinformował o jej powiązaniach biznesowych z Epsteinem.

Jack Lang stał na czele ministerstwa kultury Francji w latach 80. i 90. XX wieku, był też deputowanym i rzecznikiem rządu. Od 2013 do 2026 roku był szefem paryskiego Instytutu Świata Arabskiego. Po licznych apelach o jego dymisję, Lang złożył rezygnację z tej funkcji.

Adam Bąkowski/PAP

