Brytyjski premier Keir Starmer obiecał szybsze eliminowanie luk prawnych w przepisach mających na celu ochronę dzieci w internecie, w tym ograniczenie dzieciom dostępu do chatbotów opartych na sztucznej inteligencji.
Podjęliśmy walkę, wykonaliśmy niezbędne kroki, zagroziliśmy działaniami i wygraliśmy tę bitwę z Grokiem. Ale musimy to zrobić ze wszystkimi botami opartymi na AI i to zrobimy
— powiedział Starmer, nawiązując do sprawy sztucznej inteligencji firmy xAI, który był wykorzystywany do generowania rozebranych zdjęć osób, w tym dzieci, bez ich wiedzy i zgody.
Propozycje brytyjskiego rządu
Dziś brytyjski rząd ogłosił propozycje, które mają na celu zwiększenie ochrony dzieci w internecie. Przewidują one: objęcie chatbotów opartych na AI ustawą o bezpieczeństwie w internecie; nałożenie na gigantów technologicznych obowiązku zachowania wszystkich danych z telefonu dziecka w przypadku jego śmierci na wypadek, gdyby miały one znaczenie dla ustalenia przyczyny zgonu; a także znacznie szybsze wprowadzanie nowych przepisów dotyczących technologii.
Rząd potwierdził również plan przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat ograniczenia korzystania przez dzieci z serwisów społecznościowych, ograniczenia dostępu dzieci do chatbotów opartych na sztucznej inteligencji oraz ograniczenia dzieciom funkcji niekończącego się przewijania treści na platformach społecznościowych, znanej jako doomscrolling.
Teraz podejmujemy działania, aby zapewnić, że będziemy mogli podejmować działania w ciągu miesięcy, a nie lat. Musimy też działać bardzo szybko, nie tylko w kwestii wieku dostępności, ale także urządzeń i aplikacji, które powodują automatyczne przewijanie, ciągłe przyklejanie się do urządzenia, od którego nie można się oderwać. (…) Musimy zerwać z tym nawykiem, aby powstrzymać jego uzależniający charakter
— mówił brytyjski premier.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
